智原矽智財通過德車用驗證機構ISO 26262最高等級驗證

特殊應用IC（ASIC）設計服務暨矽智財（IP）供應商智原（3035）今日宣布其基於聯電55奈米嵌入式快閃記憶體（eFlash）製程的記憶體產生器，包含靜態隨機存取記憶體（SRAM）及唯讀記憶體（ROM），取得德國驗證機構SGS-TÜV頒發ISO 26262車用安全最高等級ASIL-D Ready證書。

智原也宣布推出符合車用ISO 26262 ASIL-D Ready的55奈米GPIO基礎元件、40奈米ASIL-B Ready高速影像介面MIPI PHY，及適用於各製程的控制器區域網路CAN控制器(Controller)，迎合車用晶片市場需求。

智原表示，該公司深耕車用電子設計解決方案十餘年，提供客戶符合ISO 26262、AEC-Q100及IATF 16949標準的設計與製造的專業服務，獲得世界一級車用電子大廠採用。

智原強調，這次通過驗證的記憶體矽智財符合車輛安全完整性最高等級ASIL-D，並提供不同安全機制組合；同時，藉由採用聯電55奈米eFlash製程，客戶可依據其需求開發出效能與面積成本最佳配置的高競爭力產品。

智原SGS互聯與產品事業群副總裁郭耀文表示，智原作為半導體功能安全的先趨，早在ISO 26262:2011第一版時期就領先業界建立了功能安全的設計開發流程。這次通過驗證的矽智財採用了升級至ISO 26262:2018版的設計開發流程，將可在產品上實現高品質的功能安全設計。」

德國驗證機構SGS-TÜV也盛讚，智原功能安全分析文件內容詳盡完整；這次驗證專案團隊充分展現智原積極滿足車用半導體產業需求的決心。

智原科技研發協理簡丞星表示，車用電子的成功關鍵在於滿足極高度「功能安全」與「可靠度」要求。繼2016年設計流程通過ISO26262驗證，智原持續投入車用矽智財研發，為市場提供各類符合ISO 26262 ASIL等級的高品質IP，協助客戶成功進入蓬勃發展的汽車供應鏈。