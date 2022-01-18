南科三期恐進二階環評 時程將延宕一年

科技部開發南科三期，將打造全球最先進半導體產業聚落，不過今（18）日環保署專案小組首度審查此案，認為開發面積將近100公頃，且包圍住疑似八角寮遺址，恐對環境有重大影響，建議進入二階環評。

依照程序，接下來南科三期案須送環評大會確認結論，若大會認同專案小組建議，確定進入二階，將展開漫長的範疇界定會議、說明會等程序；若大會認為可再給予機會，也可退回專案小組、補件再審，南科三期仍有翻案的機會。

南科管理局副局長鄭秀絨今日一見審查結果，大嘆「難以理解」，她強調，南科三期是以高規格進行環境影響評估，也做了四季監測、健康風險評估，很遺憾專案小組仍建議進入二階環評，接下來希望在環評大會中爭取翻案。

鄭秀絨表示，南科一期、二期用地已接近飽和，廠商都很急，目前至少已提出30公頃以上的用地需求，原本預估今年7月完成環評、明年7月就能供地，若真的進入二階，時程恐延後一年左右。

據了解，提出用地需求的廠商多為台積電上下游廠商，在全世界都在鬧晶片荒之下，需地相當殷切。

南科管理局表示，南科三期開發面積約93.6公頃，為台糖土地，將引進半導體、智慧機械、精準健康、產業創新聚落等，可創造逾5,000個就業機會。

南科刻意在開發基地上，迴避八角寮疑似遺址，避免衝擊，未料卻也成為今日環委關注焦點。

環委指出，南科三期整個將八角寮遺址包圍起來，應進一步評估排水、水利設施、水土保持規劃，否則擔憂成為「水下遺址」，此外生態調查發現有保育類物種環頸雉，園區開發對生態影響不小。

經過閉門會議討論，環委認為南科三期對環境有重大影響之虞，應進入二階環評，要求開發單位研擬空汙、溫室氣體等排放的抵減規劃、滯洪量能、生態調查等，納入評估範圍。

此外南科二期因應部分光電產業用地調整為先進半導體製程用地，也一併提出環差，用水量將增加1萬CMD（立方米/每日），用電量增加29.5萬kW（瓩），這部分則仍需補充園區空汙排放總量後，補件再審。