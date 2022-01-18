業內消息稱PC處理器價格 將在今年大幅上漲

集微網消息，業內消息人士稱，由於晶圓代工成本上漲，PC處理器價格有望在2022年大幅上漲，尤其是使用7nm以下工藝節點製造的處理器。



據digitimes報導，消息人士表示，高性能 CPU、GPU和FPGA晶片的供應商預計將在2022年大幅提高新產品價格，以抵消不斷上漲的代工成本和持續高漲的運費。

“例如，AMD將提高在台積電生產的所有7nm和5nm晶片的報價，因為從今年開始，台積電將成熟和先進工藝節點的報價提高了10-20%，”消息人士說道，“輝達已向台積電支付了從今年開始的 5nm RTX 40 GPU系列長期訂單的預付款，並可能將部分高製造成本轉嫁給客戶。”

最後，消息人士稱，英特爾已將新型HPC晶片的生產外包給台積電，並且還在繼續進行先進製造工藝節點的內部開發和新晶圓廠的建設。英特爾資本支出的大幅增長將推動其在今年提高晶片報價。