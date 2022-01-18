長科去年大賺近五個股本 黃嘉能：今年還會更好

導線架大廠長科*(6548)今日舉行線上法說會，公布去年第4季第4季稅後純益5.94億元，每股純益1.66元，若還原10元面額，等於單季每股賺16.6元，創單季新高；去年全年每股賺4.81元，近五個股本，繳出歷年最佳獲利成績。

長科*雖展望本季營收受工作天數減少影響，會微幅下滑，但長科*董事長黃嘉能表示，導線架供不應求情況，今年仍無不會獲得紓解，目前很多晶片缺，除了晶圓代工產能不足外，就是缺導線架，他強調，長科*目前絕對有能力能完全轉嫁原料上漲成本，因此首季獲利不會輸去年第4季，今年全年營收和獲利也會比去年更好。

長科*預估本季合併營收預期介33.8億元到35.7億元，若以新台幣27.7元兌1美元平均匯率假設，毛利率預計介於30.5%到32.5%之間，營業利益率預計介於22%到24%之間。

黃嘉能表示，客戶需求依舊暢旺，單季獲利或許不會比去年第4季差，而且公司也打算祭出過年加發五倍薪資，鼓勵大陸及馬來西亞廠的員工加班趕工交貨。

黃嘉能說，長科*去年全年平均毛利率為26%，和前年的17~18%相比，明顯 提升，但他強調，由於去年長科反映漲價是在去年下半年，因此今年他預料毛利率每季都會30%起跳。

至於今年展望，他強調封裝廠擴充產能陸續到位，但新增導線架產能仍有限，他預估不只今年，甚至到2023年上半年，導線架都還是處於供不應求，很多IC設計或IDM廠，為了補足缺口，甚至開出加價五倍價格希望長科*能優先供貨，但這部分正與客戶協商中，反映導線架比晶片缺貨的情況，有過之而無不及。

長科*去年資本支出約15億元到16億元；由於客戶需求強勁，長科*預估今年年資本支出將增至22億元，主要增加蝕刻線及沖壓機台；高雄新廠預定明年放量。