創新回收鋰電池技術 產值提高10倍

工研院發表最新技術，成功分離廢棄鋰電池中的高價金屬！資源回收基金管理會組長曹芝玲18日於記者會表示，目前粉碎鋰電池產生的混合粉末，多輸出國外或作為煉鋼輔料，每公斤價值僅80元新台幣。工研院金屬材料研究員林欣蓉說，工研院最新分離技術能有效分離出95%的有價金屬，其中氧化鈷的價格高達每公斤800元。

分離技術提升價值

曹芝玲表示，「鋰電池無所不在」，包括3C產品、電動運具中都有鋰電池的身影。而隨著綠能轉型，電動車逐漸取代燃油運具，交通動力鋰電池用量也在近5年快速成長。環保署預估，2025年台灣鋰電池廢棄量，將達每年1100公噸。

她指出，現行國內仍以破碎分選的方式處理廢棄鋰電池，最後產出正、負極材料混合的「黑粉」，但因為台灣沒有能力處理，大多將包含有價金屬的混合粉輸出國外，或者作為煉鋼的輔料使用，每公斤價格不到80元。

林欣蓉則表示，工研院花了3年研究鋰電池的回收處理，研發出更精密的純化分類技術，能將95%以上的有價金屬分離出來，其中每公斤氧化鈷的價格高達8百元新台幣，價格為「黑粉」的十倍。這些貴重金屬能留在國內繼續使用，再次製成電池或應用在合金上，形成循環經濟產業鏈。

回收才是第一步

然而目前台灣電池回收率僅約47%，有一半的電池仍沒有妥善回收。曹芝玲也指出，必須「先收回電池，才有辦法再次利用」，再次向民眾呼籲，民眾可以將廢棄的電池拿到隨處可見的超商、量販店等地方進行回收，提升回收量能。

林欣蓉表示，目前鋰電池種類複雜繁多，每一種電池都有不同的金屬組成，導致後續的分類流程不同，如果能進行適當的分類，後續的流程也能更加順利。同時，她也指出，目前相關技術的設備仍然「不便宜」，且資源回收廠商要取得設廠土地的成本也愈來愈高。

資於回收基金管理會專門委員魏文宣則透漏，雖然此技術為新興技術，但已經有與國內的廠商進行接洽，據她知悉，目前已經有「兩間廠商簽署備忘錄（MOU）」，更期盼能有其他大企業領頭進行資助。

鋰電池內含許多種類的有價金屬，多數可以回收再利用，形成循環經濟。 （Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

圖說：鋰電池內含許多種類的有價金屬，多數可以回收再利用，形成循環經濟。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】