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台灣大買台灣之星 台新證券扮賣方財顧

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台新金控（2887）子公司台新證券今(18)日表示，在台灣之星台灣大哥大（3045）的合併案中，就是由台新證券擔任被併購方台灣之星的財務顧問角色，這也是台新證券在去年年中成功促成國內髮妝品牌「歐萊德」與日本「b-ex」跨國策略合作後，再次藉由投行業務扮演產業整合與發展的推手。

國內電信業在去(2021)年底傳出喜訊，由台灣之星與台灣大哥大完成合併契約簽署，並以台灣大哥大為存續公司；過去在重大的併購案中，除了二家公司的合意外，也不乏專業會計師、律師、財務顧問的參與。

台灣大哥大與台灣之星完成整併後，國內電信業將形成中華電信（2412）、台灣大哥大、遠傳電信（4904）三足鼎立的態勢，而台灣大哥大的用戶數將突破900萬大關，並共計擁有100MHz的3.5GHz頻段，成為國內最大的5G頻譜電信商。

對於能夠參與台灣大哥大與台灣之星的合併案，台新證券董事長郭嘉宏表示，投資銀行業務一直是該公司致力發展的重心之一，相當榮幸參與了這樁國內電信產業的大事，不論從消費者、投資者，或是產業長遠發展的角度來看，二家公司的合併無疑是2022年的新年好禮。

郭嘉宏指出，國內電信市場業務高度競爭，除了收費價格外，龐大的頻譜標金及資本支出也讓業者營運成本居高不下；台灣大哥大與台灣之星透過合併，雙方將可集中資源共同擴大用戶數基礎，且進一步有效分攤成本、加速基地台建置，從而提升消費者更優質的使用體驗，並展現合併綜效。

郭嘉宏說，在台灣大哥大與台灣之星接下來的合併作業過程，台新證券商人銀行處將秉持專業與熱忱，積極讓全案順利圓滿完成。

台灣大哥大與台灣之星的合併案，接下來雙方仍需依法令規定完成股東會召開、公平會審查、目的事業主管機關申請核准等程序，全案預計在今年下半年完成，屆時國內電信產業將進入另一個新紀元。

台灣大哥大 台灣之星 台新金控

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