童子賢：印度、東南亞製造迎挑戰 有種姓制度與工會

和碩（4938）董事長童子賢今日（18）日指出，電子製造基地從北台灣遷徙到中國大陸到東南亞，但廠商現在面臨如印度種姓制度、東南亞強勢工會組織等問題，同時，如果製造基地分散到3至4個國家，如何把跨國的零組件，整合到最終端的製造基地成為一個新的挑戰。

童子賢今日出席商周論壇，以「製造新關係，服務力凌駕成本力！應對分散製造的關鍵思維」為題發表演講。他說，「天下大勢合久必分，製造業必須面對分散的趨勢在所難免。」

童子賢指出，從台北到新竹不到一百公里的走廊，曾是全球電腦產業最大生產聚落，但因人才跟土地取得問題，電腦產業面臨再一次集中跟分散選擇，2000年前後，台灣國民所得超過1.2萬美元後，製造業成本思維誘導一大堆製造業，尤其是電子廠快速往長三角、珠三角移動。

童子賢表示，大陸曾因台商及外商的投資，所以享有世界工廠的美譽，但從2001年大陸加入WTO，經濟飛速成長下，也讓製造成本大增，因此，近年大陸不論是法規變嚴苛、或土地取得成本上升，以及年輕勞動力減少等因素，都讓製造業不再以大陸為最佳選擇，而中美貿易戰發生，也加速製造分散的趨勢。

童子賢說，2020年整個電子產業必須重新思考，生產聚落到底是保持集中好還是遷徙分散好，比如說印度有跟大陸一樣多的人口，而越南政府招商積極度跟大陸一樣，印尼也有充分的勞動人口及低廉的工資。

但是，現在廠商面臨的是遷徙之後的挑戰，像在印度就有種姓制度的傳統，以及印度跟東南亞地區有強大的工會組織，這些問題恐怕是台商在大陸以及台灣不曾遇到過的，而打造在地供應鏈跟當地幹部的培養也是挑戰。

童子賢強調，廠商不可能把越南跟印尼當成完全取代大陸的製造場域，畢竟人口還是有相當大的差距，同時，如果製造基地分散到3至4個國家，如何把跨國的零組件，整合到最終端的製造基地成為一個新的挑戰。