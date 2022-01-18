緯創軟體去年EPS 6.91元 略低於前一年

緯創軟體（4953）今（18）日公告2021年第四季及全年度自結合併損益。2021年第四季自結合併營收達17.46億元，EPS為1.73元。2021年全年度自結合併營收達61.78億元，稅後淨利4.56億元、年減2.1%，EPS為6.91元，略低於前一年的7.06元。

受到薪資成本上升、招聘及交付團隊的擴編影響，2021年獲利表現較前一年度略減。2021年公司積極投資建設人才梯隊，員工人數已突破8000人。為因應營運規模的快速增長，公司致力於內部數位轉型，著重營運效率以提升員工滿意度，同時提高資源調度的彈性和速度，以快速反應訂單需求，以高效的交付服務讓客戶黏著度更加緊密。

該公司表示，2021年營收高速成長，主要動能來自IT高科技、金融業及製造業，尤以製造業的表現超乎預期，業績跳躍成長。IT高科技及製造業的需求熱度預期將持續至2022年，帶動整體營收續旺。在地區別方面，大中華區是驅動整體營收成長的主力，公司在大陸指標客群的投資開始轉化為營收貢獻，為將來營運規模的擴增奠定穩定的基礎。

展望2022年，IT高科技、互聯網及智慧製造領域的資訊服務需求旺盛，在前期佈局投資的綜效發揮下，緯創軟體樂觀看待營收成長趨勢不變，預期獲利將有正成長表現。