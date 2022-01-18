PCB廠邑昇強化DOSUN車店聯盟 衝刺品牌電動自行車

邑昇實業（5291）今日表示，董事長簡榮坤召集全台DOSUN經銷車店聯盟進行教育訓練，企圖將傳統自行車產業，向上提升至高科技產業，喊出銷量兩倍之銷售目標，將可望帶動e-bike事業規模擴大成支撐邑昇營運的第三隻腳。

簡榮坤指出，全球產業進入電子業傳產化、傳產高科技化世代，以往自行車屬於黑手型的傳統產業，如今將結合電子、AI與雲端系統，成為可比擬智慧手機之高精密產品，邑昇以一貫「少量多樣客製化」為核心精神，擁有特殊性、高精度、高客製化不易更換供應商之特性，成功在台灣PCB市場站穩一席之地，未來亦將延續至電動輔助自行車事業，針對有利基點之小眾市場。

邑昇旗下擁有PCB與自創LED自行車燈品牌「DOSUN」兩大主要營運事業，該公司指出，2020年下旬從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，在第一、二批少量試產即大獲好評，短時間內快速預購一空，今年將擴大生產銷售布局。

邑昇強調，以少量多樣客製化PCB事業起家，2008年跨足LED自行車燈領域，並自創品牌「DOSUN」行銷海外，有鑑於自行車出行日益盛行，然傳統自行車難以征服台灣蜿蜒多變的地形樣貌，邑昇於2020年自行研發設計出電動輔助自行車「CT150」，主打台灣在地生產製造，推出14”、16”、17”三種尺寸，最新一批除既有動感紅、極鑽藍兩色外，另增加全新靚亮白可供選擇，並調整輪胎與握把，改裝為電動輔助公路車型。