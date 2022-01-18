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統一價值成長ETN季度調整 IC設計攻占主流

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一價值成長ETN(020018)季度調整。
統一價值成長ETN(020018)季度調整。

統一價值成長ETN（020018）成分股季度調整將自1月19日生效；這次增刪9檔個股，新增四檔原物料類股及五檔科技股，其中包含三檔IC設計；統一證券金融商品部分析，換股後的指數成分以科技類股佔比56%最多，其中又以IC設計比重大幅提升，依照價值成長指數每季低買高賣的邏輯，有利基的科技股有望成為下一季的盤面主流。

這次換股新增3檔IC設計，包含晶豪科（3006）、敦泰（3545）及矽創（8016），加上原有的聯詠（3034）等，IC設計權重即占20%，另外，還包含面板廠以及通路商；刪除的成分股則有四檔電腦組裝廠，其中，華碩（2357）、仁寶（2324）、緯創（3231）在去(2021)年10月20日換股以後皆來到波段高點，統一證金融商品部表示，由此可見價值成長指數充分發揮「漲多自動獲利了結」的特色，並且一年調整四次，等同擁有主動型基金的操作邏輯。

另外，航運三雄及台驊控股（2636）這次調整依然在列，傳產則加入中石化（1314）、東和鋼鐵（2006）及台橡（2103）等。

依據CMoney統計，價值成長報酬指數去年漲幅59.07%，居台股指數商品第二名，最近一季表現也有15.31%的漲幅，大勝加權指數；統一證表示，價值成長報酬指數精髓就是選好一籃子當季的價值成長股，不受類股輪動影響，作為長期存股報酬相當優異。

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