鄭弘孟：工業富聯是大數據公司 聚焦三大數據驅動領域

鴻海（2317）旗下工業富聯執行長鄭弘孟今（18）日以深入淺出方式讓外界了解工業富聯，他以一個簡單公式指出工業富聯是一個A+B+C+D+E = Fii的大數據公司，未來則將進一步聚焦在新能源車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域。

鄭弘孟出席論壇時，以「決策新關係」為題，向線上超過千位跨行業、跨領域的CEO，說明數據決策如何顛覆產業新格局，及如何善用科學數據助力企業永續；同時也讓外界了解，以往對工業富聯的高端製造形象，只是冰山一角，工業富聯的可能性遠遠高過於此，尤其是具體而微的數據駕馭能力及活用數據引領企業轉型的巨大能量。

鄭弘孟先以深入淺出方式讓大家了解工業富聯，他以一個簡單公式指出工業富聯是一個A+B+C+D+E = Fii的大數據公司，鄭弘孟指出，工業富聯遍及全球12個國家及地區、超過20萬名員工，幅員廣大，如何運用各種數據輔助決策進行，是推動數位轉型的重要關鍵。

在ESG融入企業經營的面向上，鄭弘孟分別就數據化對供應鏈、碳中和和新能源三個面向進行剖析；此外，也針對新能源車、半導體和工業元宇宙等方面，闡述工業富聯的願景，在新能源車方面，以輕量化、省電化及智能化的需求為相關佈局目標。

在半導體方面，他認為半導體晶圓製造是大數據的行業，誰掌握設備及製程參數更精準，在疫情、地緣政治和晶片缺貨中就能勝出，工業富聯可通過打造燈塔工廠的方式來改善半導體企業的效益。

最後，工業元宇宙領域正是工業富聯的既有實力，其利用大量的精益化過程，透過數據採集、傳輸、運算、人工智能，及區塊鏈提升生產管理的效益，如同在高端精密手機的機構件製造上，也先掌握材料丶設備及製程的參數，生產出非競爭對手能達成的工藝產品。

在最後的問題環節中，鄭弘孟被問到數據轉型的過程中，怎麼做才能讓團隊願意「聽數據說話」？鄭弘孟回答表示，「讓別人願意聽數據說話，最重要的是，你收集的數據是正確的，而且在這些數據上的分析和討論是正確的」。

鄭弘孟強調，「具體來說的步驟：首先是明確目標，以結果為導向，確定哪些是有用的數據。其次是通過科學的採集方式，獲取到盡可能多的相關數據。第三是建立合適的數據模型，及在此基礎上的分析邏輯。然後是數據的可視化和應用」。