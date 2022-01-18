全球瘋元宇宙！黑松首創自販機AR互動遊戲

黑松（1234）今年積極搶攻在自動販賣機產品的布局，今年機台也會陸續更新，元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松於今年1月攜手臺北市立動物園，推出全台首創透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲–「動物擂台」，消費者掃描動物園內自販機上的QR code，即可進入動物擂台關卡挑戰。

黑松持續在自動販賣機產品布局，新年度也會強化布局，過去每年自販機台約斥資2000~3000萬元維護品質，新年度各項更新費用在新機台的設置費用將達到5000萬元，目標2022年底完成1,400台具開立發票功能機台。

黑松表示，飲料產業跟消費者的接觸緊密，黑松也緊跟著消費行為脈動走，不只推出最符合市場需求的飲料，近年更是加速數位轉型，陸續推出官網會員制度、LINE官方帳號等數位工具，完整匯聚黑松產品資訊、整合促銷訊息，即時且精準推播給消費者。