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全球瘋元宇宙！黑松首創自販機AR互動遊戲
黑松（1234）今年積極搶攻在自動販賣機產品的布局，今年機台也會陸續更新，元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松於今年1月攜手臺北市立動物園，推出全台首創透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲–「動物擂台」，消費者掃描動物園內自販機上的QR code，即可進入動物擂台關卡挑戰。
黑松持續在自動販賣機產品布局，新年度也會強化布局，過去每年自販機台約斥資2000~3000萬元維護品質，新年度各項更新費用在新機台的設置費用將達到5000萬元，目標2022年底完成1,400台具開立發票功能機台。
黑松表示，飲料產業跟消費者的接觸緊密，黑松也緊跟著消費行為脈動走，不只推出最符合市場需求的飲料，近年更是加速數位轉型，陸續推出官網會員制度、LINE官方帳號等數位工具，完整匯聚黑松產品資訊、整合促銷訊息，即時且精準推播給消費者。
數位轉型不只力拼銷售，黑松看準的是數位科技所能帶來的外溢品牌效益，結合科技與在地文化、動物保育等關懷議題，充實品牌內涵、增加互動機會，更加深消費者對品牌的認同感。遍布全台的黑松聯網自販機，未來均可化身成為虛實整合入口，透過聯網自販機串接官網會員資料持續擴充數據資料庫，鞏固市場分析利基，更能掌握趨勢脈動，為消費者量身打造符合需求的產品及體驗活動。
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