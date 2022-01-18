工業富聯是大數據公司 聚焦新能源、半導體與元宇宙
鴻海（2317）旗下工業富聯執行長鄭弘孟今（18）日表示，工業富聯是一個A（人工智能）+B（大數據）+C（雲服務）+D（專業領域知識）+E（實證） = Fii大數據公司，未來聚焦於新能源車、半導體生態系和工業元宇宙等三大數據驅動領域。
鄭弘孟指出，工業富聯遍及全球12個國家及地區、超過20萬名員工，幅員廣大，如何運用各種數據輔助決策進行，是推動數位轉型的重要關鍵。例如在疫情肆虐期間，身為企業決策者，要如何在第一時間確保同仁安全、又兼顧營運順暢，就必須利用科學方法採集和數據解讀，將全球各生產基地的數據整合在防疫平台上，以利實時進行滾動政策調整。
鄭弘孟今天出席「2022商周線上圓桌造局者論壇」，做出以上表示。對於把ESG融入企業經營的面向上，鄭弘孟分別就數據化對供應鏈、碳中和和新能源三個面向進行剖析。
此外，鄭弘孟也針對新能源車、半導體和工業元宇宙等方面，闡述工業富聯的願景，在新能源車方面，以輕量化、省電化以及智能化的需求為相關佈局目標；在半導體方面，他認為半導體晶圓製造是大數據的行業，誰掌握設備及製程參數更精準，在疫情、地緣政治和晶片缺貨中就能勝出，工業富聯可通過打造燈塔工廠的方式來改善半導體企業的效益。
最後，工業元宇宙領域正是工業富聯的既有實力，其利用了大量的精益化過程，透過數據採集、傳輸、運算、人工智能，以及區塊鏈提升了生產管理的效益，如同在高端精密手機的機構件製造上，也先掌握材料丶設備及製程的參數，生產出非競爭對手能達成的工藝產品。
至於怎麼做才能讓團隊願意「聽數據說話」？鄭弘孟說「讓別人願意聽數據說話，最重要的是，你收集的數據是正確的，而且在這些數據上的分析和討論是正確的。」
他強調，具體來說的步驟如下：首先是明確目標，以結果為導向，確定哪些是有用的數據。其次是通過科學的採集方式，獲取到盡可能多的相關數據。第三是建立合適的數據模型，以及在此基礎上的分析邏輯。然後是數據的可視化和應用。」沒有數據，就不會有管理。數據就是一種信號，就是告訴你已經發生了什麼，或即將要發生什麼的信號。我們就是依據對「信號」的判斷來決定我們行事的方向和方式，什麼事可以做，什麼時候做，以及應當採取什麼樣的方式來做。
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