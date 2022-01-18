電動車長線商機大 可定期定額布局電動車ETF

美股重量級財報登場，全球電動車龍頭特斯拉在1月初即公告去年第4季交付量超過30.8萬輛，全年更達93.62萬輛，再度創下新紀錄，同時2022年還有兩家工廠投入生產，預期今年目標交付量將達140萬輛。法人認為，特斯拉單季的交車量不僅是公司財報基礎，更被視為是消費者對電動車需求的風向球，在在顯示電動車長線商機巨大。

此外，被稱為「中國三劍客」的小鵬、蔚來、理想汽車也交出亮眼成績單，2021年交付量皆翻倍成長，小鵬年增率達360%，理想達177%、蔚來也有109%的成長。中國乘聯會秘書長更預期，2022年中國新能源乘用車銷量有望突破550萬輛，未來成長可期。

國泰智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，不只純電動車領導品牌值得關注，堪稱電動車心臟的電池產業也有望隨漲價潮而受惠。車用晶片缺貨在2021年底相對緩解，但部分車廠認為，2022年鋰電池短缺將比晶片更嚴重。

根據Bloomberg New Energy Finance報告指出，2022年電動車鋰電池價格恐上漲，2021年電動車電池的每千瓦小時為132美元，預計2022年將上漲至135美元，電池儲能產業不僅需求攀升，且並在漲價帶動下營收有望受惠。

想要掌握全球電動車商機，又擔心投資單一個股風險過大，不如透過電動車ETF掌握未來黃金10年投資大趨勢。以國泰智能電動車ETF為例，是受益人數最多的電動車ETF，布局電動車產業上、中、下游供應鏈，並掌握三大商機：第一，純電動車領導者，如：特斯拉、中國三劍客；第二，電池儲能龍頭，如：寧德時代、億緯鋰能、樂金化學、比亞迪、台達電；第三，車聯網技術先驅，如：輝達、恩智浦、英飛凌、意法等。

游凱卉補充，目前市場預計聯準會第2季升息可能性較高，不確定性也讓股市呈現高檔震盪，然而電動車依舊是2022年投資的主旋律，建議投資人可以定期定額方式參與電動車未來發展，或在回檔時加碼建立長期投資部位。