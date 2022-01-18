國內首檔局全球潔淨能源ETF 21日掛牌上市

全球暖化、氣候變遷的議題迫在眉睫，各國政府積極推動改善碳排放量和能源轉型的相關建設；2021年11月舉行的全球氣候峰會(COP26)，共有近200國參與，共商氣候策略，為了達成在2050年達成淨零碳排，控制升溫在攝氏1.5度C內的階段性減碳目標，全球已有超過136國響應，涵蓋全球近9成碳排放與經濟產值。

由此可知，全球朝低碳經濟轉型已是未來不可逆的發展趨勢，潔淨能源的發展也不再只是口號，而是形塑未來的產業版圖和企業營運方向的主要動能。

在過去十餘年中，潔淨能源成本已降至可與石化燃料匹敵水準；過去透過傳統能源發電，平均一度電會產生490g至820g的碳排放量，但如今若是透過太陽能、風力、水力發電，平均一度電僅產生12g至48g的碳排放量。曾經不被看好的潔淨能源，如今不僅僅具備了願景，在技術和政策的支持下，也醞釀了強大的爆發力。

富蘭克林華美投信即看準了淨零碳排和能源轉型的全球趨勢，推出首檔布局全球的潔淨能源ETF(00899)，追蹤標普潔淨能源精選指數，精選全球潔淨能源相關程度最高且市值最大的公司，並過濾掉有爭議性的企業，如軍火、菸草等，最後再透過碳足跡篩選機制精選出30檔成分股。

標普潔淨能源精選指數在過去三年走勢(含回測數據)指數漲幅達229%，在去(2021)年一整年上漲140%後，目前雖處於回檔整理階段，實際上，潔淨能源不但具備了長線題材保護趨勢，潔淨能源ETF在網路上也產生討論熱度，反映出國人對環保議題、永續生活環境和能源相關議題的重視程度。

2022年1月3日至1月5日，近5,000人參與募集申購，1月5日募集完畢後，據統計共募集近19億元，是2022年第一檔募集成功的ETF。富蘭克林潔淨能源ETF預計1月21日掛牌上市。投資人可以透過定期定額，時間和資金的分批配置，讓投資更穩健，在愛護地球的同時也能搭上這波全球投資趨勢。