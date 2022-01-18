鴻海嘉年華大獎曝光 官方臉書五輛電動車現蹤？

鴻海（2317）將在1月23日舉辦線上舉辦嘉年華「LOVE IS ALL愛在鴻海」活動，官方臉書粉絲專頁公告抽獎活動，並以圖片暗示大獎將抽出五輛汽車，引發員工在底下留言「電動車」，希望能抽到公司生產的Model系列產品。

鴻海在臉書粉絲專頁貼出嘉年華抽獎活動圖片，提醒員工透過QR Code連接到活動網頁輸入工號、姓名等資料參加抽獎，由於活動剪影有五輛汽車，外界猜測這次會抽出五輛汽車給員工當大獎。

鴻海在2021年2月6日首度舉辦線上嘉年華活動，當時原規劃20個100萬元大獎，裕隆集團提供五台納智捷汽車，鴻海董事長劉揚偉後來再加碼27個100萬元，以及五台納智捷汽車，線下又有數百個、數十萬元的現金抽獎，使得總金額高達數億元，來感謝員工的辛勞。

去年的鴻海線上嘉年華，不僅連線逾20個國家及地區的同仁，更邀請金曲歌王蕭敬騰、天生歌姬A-Lin現場Live大展歌喉，陳零九與鴻海創辦人郭台銘女兒「妞妞」同台獻唱大秀舞蹈天分，還演出特別橋段向同仁致意。