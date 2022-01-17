TEEIA建議設立「半導體設備產業學院」 培育相關人才

台灣電子設備協會（TEEIA）今（17）日拜會總統蔡英文，提出四點政策建言：設立「半導體設備產業學院」，培育半導體設備人才；推動半導體／化合物半導體設備國產化；協助新南向台商開拓新市場商機，以及法規鬆綁讓TEEIA能分業成立公會。

台灣電子設備協會理事長王作京今天偕理監事等會廠商代表，拜會總統蔡英文時指出，2020台灣電子設備產值為新台幣3,245億元 ，年複合成長率達13%。預期在2025年，設備產值達6,000億元。2021產值估計超過3,500億台幣以上，帶動的機械設備零組件供應鏈廠商超過1萬家，主要都是半導體設備和零組件相關市場的成長。

TEEIA並針對以下四項政策建言，希望政府能協助設備產業培育人才、敲開半導體設備國產化大門等。

台灣電子設備協會表示，因應半導體產業的搶人大戰，大多數半導體設備廠商規劃調薪6-10％以上，仍然無法與半導體晶圓製造廠競爭。因此建議政府要有專門的半導體設備人才培育計畫，設立「半導體設備產業學院」加強電子設備業者的半導體設備人才與在職訓練與培育，方能讓設備業跟上台積電的擴廠與半導體設備研發腳步。

其次，感謝經濟部和工業局推動「半導體設備整機驗證計畫」，能助國內設備業者減少在終端的驗證成本負擔，加速驗證時程，打入供應鏈提升半導體設備國產化最終目的。大部多數與台積電和日月光合作的設備開發，成效良好，盼能持續。

台商響應政府新南向政策，亦獲政府協助TEEIA會員廠商拓展新的市場商機，讓廠商能夠將已經在台積電、友達等廠商採用的智慧製造解決方案的能量，協助新南向台商優先轉型升級並開拓新市場，希望政府多善用TEEIA會員能量予以更多的支持。

電子設備業專注於半導體設備、顯示器設備的高科技設備廠商，希望能分業成立公會。已獲得工具機公會支持，與半導體與顯示器設備相關性最大的電電公會也樂觀其成，且一致認同為達成半導體設備在地化的目的成立公會絕對有其必要性。目前協會正努力與其他不同團體進行溝通，盼達增加「電子設備產業」的分業標準的目標，以滿足產業的需求與專業分工的必要性。