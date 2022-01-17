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電動車？鴻海線上尾牙「神秘大獎」曝光 還開放加碼許願

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海「2022年鴻海集團嘉年華」將在23日線上舉行。今（17）日官方臉書再度釋出新海報。圖/鴻海臉書粉絲團
鴻海「2022年鴻海集團嘉年華」將在23日線上舉行。今（17）日官方臉書再度釋出新海報。圖/鴻海臉書粉絲團

鴻海「2022年鴻海集團嘉年華」將在23日線上舉行。今（17）日官方臉書再度釋出新海報，鴻海小編率先釋出大獎內容，「神秘大獎先透露一點讓你們知道」海報中為五台轎車的剪影，暗示至少會送出五台汽車，還開放鴻海員工想加碼什麼可留言給小編，意見會直送籌備小組。

外界預期，包括鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉等將致詞，感謝集團同仁辛勞。由鴻海釋出的2022年鴻海集團嘉年華活動海報觀察，主題是「愛在鴻海Love is all」，海報充滿滿滿的元宇宙電動車味道。

因應COVID-19疫情，鴻海年度歡樂嘉年華活動在去年2月6日首次採取線上舉行，劉揚偉與郭台銘分別以科技化視覺效果輪流現身致詞，這次等於連續第二年也在線上與鴻海員工同歡。

鴻海指出，考量COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情狀況與同仁健康，今年仍會以線上直播形式舉行，讓大家在家就能參與盛大嘉年華。

至於此次嘉年華會邀請哪些重量級嘉賓、以及抽獎獎項，鴻海表示，23日當天敬請期待，一切保密到家，要給員工大驚喜。不過，鴻海一向大手筆，每年總獎金額均是億元起跳，今年送出的獎金更是備受員工期待。

鴻海 疫情 劉揚偉 元宇宙 電動車

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