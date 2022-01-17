廣閎擬3月上櫃 今明年成長態勢樂觀

IC設計廠廣閎（6693）將於18日舉行上櫃前業績發表會，並擬於3月上櫃掛牌，該公司董事長暨總經理林明璋17日表示，對於今、明年的營運成長趨勢感到樂觀。

廣閎單月業績已連四月創新高，單季業績也連七季攀峰，去年合併營收為12.12億元，年增40.9％，首次年營收規模超過10億元。

廣閎的主要產品包括功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）、無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組，2018年再增加數位類比可程式化系統單晶片散熱風扇驅動IC產品線。

過往廣閎的業績約有八成來自Power MOSFET，但在其他兩項業務也開始展現成長力道之後，目前其BLDC驅動控制模組的營收比重已超過三成，系統單晶片散熱風扇驅動IC的營收比重在去年大約僅個位數百分比，但今年有機會超過一成。

林明璋提到，廣閎的三大產品線，去年業績增長幅度不一，Power MOSFET成長約一成，另外兩項增長幅度較大，整體而言，希望今年公司整體業績可以持續維持高成長態勢。

廣閎過去幾年的毛利率大約維持二成出頭，去年前三季已提升到25％左右，由於系統單晶片散熱風扇驅動IC與BLDC驅動控制模組的毛利率高於Power MOSFET，所以法人預期，未來該公司的毛利率還有提升空間。