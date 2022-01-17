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國內疫情再起！群創提升防疫規範 台北辦公室啟動分流上班

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創。本報資料照片
群創。本報資料照片

因應疫情變化，群創（3481）為照顧同仁健康安全，即日起提升防疫規範，包括：台北辦公室分組分流上班，疫情嚴重的特定區域依工作內容可申請居家上班；並暫緩特定區域出差行程，降低各類群聚會議改以線上會議取代，增加消殺頻率。同時，因應子女學校提早放寒假的同仁可申請防疫照顧假等。

群創宣布，將自明（18）日 起再加強防疫規範，包括南北廠區同仁暫緩跨區，南北交通車停駛。竹南廠區暫緩跨廠移動，竹南廠區並實施辦公座位用餐。元月19日周三起，竹南廠區實行分組分流、及居家辦公等防疫措施。

友達（2409）則表示，持續對疫情進行即時監控，滾動式地調整防疫規格，強化每日員工主動通報和健康管理，並因應疫情發展啟動WFH機制。

疫情 群創 居家辦公

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