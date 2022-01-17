國內疫情再起！群創提升防疫規範 台北辦公室啟動分流上班
因應疫情變化，群創（3481）為照顧同仁健康安全，即日起提升防疫規範，包括：台北辦公室分組分流上班，疫情嚴重的特定區域依工作內容可申請居家上班；並暫緩特定區域出差行程，降低各類群聚會議改以線上會議取代，增加消殺頻率。同時，因應子女學校提早放寒假的同仁可申請防疫照顧假等。
群創宣布，將自明（18）日 起再加強防疫規範，包括南北廠區同仁暫緩跨區，南北交通車停駛。竹南廠區暫緩跨廠移動，竹南廠區並實施辦公座位用餐。元月19日周三起，竹南廠區實行分組分流、及居家辦公等防疫措施。
友達（2409）則表示，持續對疫情進行即時監控，滾動式地調整防疫規格，強化每日員工主動通報和健康管理，並因應疫情發展啟動WFH機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言