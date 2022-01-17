電信業防疫升級 亞太電宣布桃園同仁居家上班

隨著本土疫情延燒，電信業者陸續宣布防疫升級，繼電信三雄之後，亞太電信（3682）宣布，桃園同仁居家上班。

亞太電信表示，面對近期國內疫情延燒，亞太電信除提供全體員工半天支薪疫苗接種假，鼓勵員工透過接種疫苗，保護自身和親朋好友的健康，建立更安全的防護網外，自明日(18日)起，針對家住桃園辦公地點在台北的同仁，啟動居家辦公。

此外，亞太電信表示，家中有子女受疫情影響學校停課的家長同仁或在桃園辦公室上班同仁，由主管評估，保留員工居家辦公彈性申請，後續將依政策和疫情狀況作滾動式調整。

亞太電信指出，針對辦公大樓，加強防疫管制，包含限制訪客入廠、軌跡重疊管控、避免集會群聚等等；實體門市部分，針對所有進店客戶落實實名制登記、戴口罩、量額溫，在各門市據點，每2小時進行環境消毒殺菌，並提供消毒酒精或乾洗手液供門市人員及顧客使用，提供消費者安心購物體驗環境。

面對疫情升溫，台灣大哥大（3045）宣布，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主，為電信業者中，首家宣布防疫升級。

台灣大哥大公告自明日(1/17)起至2/20，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主，各單位因業務所需之必要人力才進辦公室上班，同仁間禁止跨棟接觸。

台灣大強調，技術單位、直營門市、客服人員，依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。

台灣大哥大持續超前部署，自去年5月疫情提升三級警戒後，持續推動辦公室員工居家上班，並由各單位主管視現況決定進辦公室工作之人力，至今仍有約七成的辦公室員工採取居家上班。由於疫情再度延燒，台灣大哥大再次公告以居家上班為主要工作模式，減少員工外出移動的風險，保護員工健康。

遠傳（4904）則表示，一直以來都提供居家上班彈性選擇，透過導入Teams遠距協作平台，提倡實體加虛擬的混合辦公環境，因應數位化轉變的新職場環境，在不影響公司業務運作的前提下，提供「居家遠距工作」的模式，讓同仁可兼顧防疫與家庭照顧。

遠傳指出，已導入微軟遠距協作多年，目前本來就已採取彈性居家上班，並且提醒員工如有覺得不適就要通報主管並且在家上班或休假，一切遵循指揮中心指示辦理。

中華電信（2412）則針對桃園、新北鶯歌兩地，強化分艙分流上班機制，平日居住這兩處，但在其他地區上班員工可申請居家辦公。