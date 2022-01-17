疫情延燒 亞太電啟動居家辦公、提供有薪疫苗接種假

國內三大電信商中華電、台灣大及遠傳日前宣布員工將視情況進行彈性居家辦公之後，今（17）日亞太電信（3682）也跟進表示，針對家住桃園辦公地點在台北的同仁，啟動居家辦公，並提供全體員工半天支薪疫苗接種假。

面對近期國內疫情延燒，亞太電信（3682）除提供全體員工半天支薪疫苗接種假，鼓勵員工透過接種疫苗，建立更安全的防護網，該公司表示，自明日（18）日起，針對家住桃園辦公地點在台北的同仁，啟動居家辦公；另家中有子女受疫情影響學校停課的家長同仁或在桃園辦公室上班同仁，由主管評估，保留員工居家辦公彈性申請，後續將依政策和疫情狀況作滾動式調整。

此外，針對辦公大樓，加強防疫管制，包含限制訪客入廠、軌跡重疊管控、避免集會群聚等等；另實體門市部分，針對所有進店客戶落實實名制登記、戴口罩、量額溫，在各門市據點，每2小時進行環境消毒殺菌，並提供消毒酒精或乾洗手液供門市人員及顧客使用，提供消費者安心購物體驗環境。