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日亞控日本華碩侵權獲勝 日本華碩須負損害賠償責任
日本日亞化學工業株式會社（Nichia Corporation）今（17）日表示，對華碩（2357）的日本子公司 ASUS JAPAN 株式會社（以下簡稱日本華碩）及其經銷商所提起的專利侵權訴訟中獲勝，東京地院將令日本華碩及經銷商負損害賠償責任。
在判決中法院認為，華碩智慧型手機ZenFone Go （ZB551KL）以及ZenFone 2 Laser （ZE500KL）上搭載的白色LED侵害日亞日本第5177317號與第5610056號專利，而日本華碩與SYNNEX銷售前揭智慧型手機的行為亦構成侵害日亞前揭專利，因此法院命被告等對日亞負損害賠償責任。
日亞化也指出，該公司致力於保護其擁有的專利及其他智慧財產權，對於任何侵權人將採取適當及必要的措施。
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