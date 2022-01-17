宏碁智通助攻員林智慧城 10萬張「幸福卡」啟用

員林幸福卡即日起（17日）正式啟用！宏碁智通與悠遊卡公司攜手合作之「員林幸福卡」，不僅隨卡提供市民600元開卡禮，更可藉由幸福卡搭乘幸福巴士、圖書館借書、繳納醫院掛號費及享有特約商店之優惠，首批申請者將於農曆年前收到幸福卡，提前享受員林專屬限定福利，讓幸福隨身帶著走；除此之外，宏碁智通更協助上百間在地特約商店裝設小額消費系統，促進員林市邁向智慧城市。

員林市長游振雄表示，很高興攜手宏碁智通與悠遊卡公司共同合作，將科技生活帶進員林，而員林市幸福卡更是比照縣市級「市民卡」規格籌辦，不僅讓市民享受科技便利的體驗，同時能帶動員林邁向智慧城市的新里程，提供市民有感的福利！

宏碁智通總經理游明豐指出，本次與員林市公所、悠遊卡公司將共同發出10萬張員林幸福卡，更提供市公所完善卡片管理系統；亦透過宏碁智通在智慧城市應用的技術與經驗，協助員林以『支付』串起整個生活圈，未來可以整合計程車、共享單車、圖書館、醫療等更多其他服務，大大提升員林市民的生活便利性。

員林市幸福卡針對設籍員林且年滿6歲以上市民即可申辦，市公所也為市民儲值600元開卡禮，不僅可藉由幸福卡搭乘幸福巴士、更享有多家在地特約商店消費折扣；幸福卡具備身分識別功能的記名悠遊卡，除了結合悠遊卡支付功能，更有掛失後餘額返還服務、整合圖書館借書證等擴充功能。除此之外，隨著行動支付已蔚為主流，宏碁智通更針對上百間特約商店提供自行研發之小額消費系統，該系統包含小額消費APP(揪吉嗶嗶APP)、多元支付讀卡機、以及商店管理系統等基礎設施建置，預期可提升當地多元支付涵蓋範圍、並協助業者線上管理帳目；員林幸福卡亦可綁定銀行做行動支付，透過小額支付功能，不僅讓市民輕鬆享受到生活便利性，也把商機留在員林，共創市民及在地業者雙贏遠景。

「員林幸福卡」預計3月線上申請服務上路，啟用儀式由員林市長游振雄、彰化副縣長洪榮章、員林市民代表會主席賴東位、台灣微軟經理周金龍、宏碁智通總經理游明豐及悠遊卡公司副總經理林季良等親臨現場，手持一張幸福卡體驗多元支付驗票機，更象徵員林市藉由科技輔助，員林幸福卡更可結合多項在地資源、活絡地方經濟發展，讓市民生活智慧化、福利數位化。