東陽自結去年12月獲利 逆勢成長

台積電在法說會上繳出亮眼成績單！除了去（2021）年第4季與今（2022）年1月獲利、營收，以及未來營運展望，皆超乎華爾街預期，更令外媒驚豔的是，今年資本支出衝出新高，預計上看440億美元（約合新台幣1.2兆元），這更加確立了台積電在全球晶片製造的龍頭地位。

2022-01-17 12:30