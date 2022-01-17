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東陽自結去年12月獲利 逆勢成長

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

受到全球缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素衝擊，東陽（1319）去年AM及OEM業績都同受波及，不過情況已經逐漸在改善當中，2021年12月自結合併稅前淨利3,714萬元，較去年同期成長63%，其中，12月匯兌損失1,255萬元。

東陽全年自結累計合併稅前淨利為7.58 億元，稅前EPS 1.37元，今天盤中東陽的股價在32.55元小跌0.15元區間波動。東陽也表示，新年度持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，開發新產品，提高整體競爭力。

法人分析，這波疫情對全球經濟造成很大的衝擊，邊境封鎖對於經濟傷害很可怕，東陽AM市場布局，去年受到物流之亂影響，出貨量不如預期，隨著冬天的庫存用量減少後，東陽持續優化產線效益將顯現，農曆年後有望出現一波補庫存潮，東陽的AM業績表現值得注意。

東陽 疫情 中東

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