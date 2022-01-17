東陽自結去年12月獲利 逆勢成長
受到全球缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素衝擊，東陽（1319）去年AM及OEM業績都同受波及，不過情況已經逐漸在改善當中，2021年12月自結合併稅前淨利3,714萬元，較去年同期成長63%，其中，12月匯兌損失1,255萬元。
東陽全年自結累計合併稅前淨利為7.58 億元，稅前EPS 1.37元，今天盤中東陽的股價在32.55元小跌0.15元區間波動。東陽也表示，新年度持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，開發新產品，提高整體競爭力。
法人分析，這波疫情對全球經濟造成很大的衝擊，邊境封鎖對於經濟傷害很可怕，東陽AM市場布局，去年受到物流之亂影響，出貨量不如預期，隨著冬天的庫存用量減少後，東陽持續優化產線效益將顯現，農曆年後有望出現一波補庫存潮，東陽的AM業績表現值得注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言