反應成本提升 台積電客戶AMD傳漲價逾一成、系統廠買單

今年開始伺服器晶片市場再傳價格上漲消息，科技媒體tom’s hardware報導，依據一份調查報告顯示，台積電（2330）伺服器客戶之一的AMD傳出EPYC數據中心處理器的價格提高10%至30%，AMD雖然不願意對客戶價格評論，不過系統廠如全球第二大伺服器供應商浪潮已證實並接受相關價格調升。

依據該網站消息，來自瑞穗證券董事總經理Jordan Klein報告分析顯示，半導體供應鏈中幾乎所有環節的製造成本都在上升，AMD的價格上漲可能反映了該公司將提高的定價轉嫁給客戶，而不是增加利潤率。

相較而言，AMD伺服器晶片的英特爾產品則未有漲價消息。該網站引述報告提到，英特爾計畫提高Ice Lake的產量，並預計2022年供應量目標年增50%。

為了鞏固市占率，外傳英特爾未提高Ice Lake處理器的價格，至於下世代資料中心伺服器平台Sapphire Rapids採用自家Intel 7代工製程並搭配自身先進封裝EMIB則估計延後一季至今年第3季推向市場。

另外，網站分析，今年伺服器處理器市場競爭將加劇，雖然AMD調高EPYC數據中心處理器報價，但是來自台積電7奈米產能大舉支援，加上採用台積5奈米的AMD Genoa也將在今年內快速推向市場，相較對手仍有望在市場取得爆發性成長。