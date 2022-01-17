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研華智慧醫療 打造越南首家智慧醫院

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）今（17）日宣布與越南泰和綜合醫院（Thai Hoa General Hospital），舉行策略性合作簽約儀式，宣示共同打造越南首家最大規模、最全面進行數位轉型的智慧醫院，越南泰和綜合醫院預計於2022年6月正式啟用。

研華越南子公司總經理Do Duc Hau表示，越南政府相當重視當地行業數位轉型，並以推動相關政策支持各產業快速落實，因此醫院藉由數位轉型至智慧醫院是必然的趨勢。而智慧醫院的建置，不僅得以優化經營體系、提升醫療品質、有效降低醫療成本並減輕醫院負擔，與此同時，病患也可以接受更好的醫療服務體驗。此外，及早導入數據資料平台，應用大數據分析及人工智慧技術進而提高醫療品質，亦可解決越南資深醫生短缺的問題。

研華亦透過與當地多家軟體廠商合作，支援智慧醫療設備資訊整合，將加密後的患者病歷數位化後儲存於集合資訊平台上，以利醫護人員隨時共享與存取，提供病人安心、安全、可信任的資安環境。

研華憑藉過去在歐洲和亞洲國家成功落地智慧醫院的經驗，協助越南泰和綜合醫院以病患為中心設計智慧醫院，包括導入可協助醫護人員床邊診斷的移動護理工作站（AMiS）、手術室影像串流解決方案（Advantech Video Archiving and Streaming，AVAS）、智慧病房解決方案（iWard）、遠距醫療服務（iTeleMed）及用藥管理系統（iMedication）。上述應用將有助於醫師在團體或一對一診斷時能輕鬆取得病史，同時患者的用藥情況也能滴水不漏的準確監控，並進一步減輕醫療團隊負擔、降低整體醫療風險並提升醫療效能。

越南泰和綜合醫院預計於2022年6月正式啟用，該院不僅成為越南首間智慧醫院，也將直接為越南民眾帶來巨大利益，嘉惠周邊省分。

越南 研華 醫護人員

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