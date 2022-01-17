富邦元宇宙ETF獲准成立 預計1/24掛牌

時下最夯元宇宙題材的富邦元宇宙(00903) ETF，今（2022）年1月7日募集即湧入近新台幣逾50億元規模資金，顯見投資人對元宇宙的投資概念有相當多的期待。該ETF已在1月14日獲准成立，預計1月24日掛牌上市。

富邦元宇宙(00903) ETF經理人王辰方表示，2022年將是元宇宙（Metaverse）超級年，Meta、蘋果、微軟和Google等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品。高盛證券預估，未來幾年將有高達1.35兆美元投資在開發元宇宙科技，高盛分析師Eric Sheridan也在報告中表示，大型科技平台莫不期望增強實境帶來下一波運算平台改變，在合理的消費模式轉變下，將會產生新的產業龍頭。

根據財經網站CNBC報導，大型科技公司均押注，新裝置將開啟自2007年蘋果推出觸控螢幕智慧手機以來的最大新軟體市場。王辰方認為，元宇宙風行起來，或許現在擁有手機的每個人就會在未來幾年購買增強實境（AR）或虛擬實境（VR）眼鏡或頭罩。

不論是一般大眾熟知的Nvidia、Apple、Microsoft、Meta(Facebook)等科技龍頭公司，還是雖然名號尚未響亮，但已鴨子划水默默耕耘於元宇宙的新創公司，這些建構未來元宇宙娛樂社交互動世界的經營者與工程師，早已磨刀霍霍，預料在技術爆發的甜蜜點出現時，一舉創造驚人成長的爆發力。

元宇宙為提供給個人和企業一個結合虛擬數位、高沉浸式體驗的虛擬世界，要建立一個虛擬空間並延伸各種終端應用，必須借重及涵蓋許多技術和產業。王辰方表示，富邦元宇宙ETF全面囊括建構元宇宙世界的硬實力與軟實力，包括多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解析的AR/VR裝置、開放式的平台/服務，以及多元繽紛的內容/體驗的五大投資關鍵將為投資人開啟元宇宙的投資新扉頁。