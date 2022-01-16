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電信業首家防疫升級 台灣大：北北基桃竹居家上班

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

面對疫情升溫，台灣大哥大（3045）宣布，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主，為電信業者中，首家宣布防疫升級。

台灣大哥大公告自明日(1/17)起至2/20，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主，各單位因業務所需之必要人力才進辦公室上班，同仁間禁止跨棟接觸。

台灣大強調，技術單位、直營門市、客服人員，依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。

台灣大哥大持續超前部署，自去年5月疫情提升三級警戒後，持續推動辦公室員工居家上班，並由各單位主管視現況決定進辦公室工作之人力，至今仍有約七成的辦公室員工採取居家上班。由於疫情再度延燒，台灣大哥大再次公告以居家上班為主要工作模式，減少員工外出移動的風險，保護員工健康。

台灣大哥大 疫情

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