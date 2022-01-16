高通創新競賽起跑 獎金總額達40萬美元

晶片大廠高通宣布，第四屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，將持續支持台灣新創公司運用高通行動平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市與多媒體等領域開發創新解決方案。

高通指出，10支入圍團隊在育成期間，將獲得現金補助及專利申請獎勵；獲勝團隊可獲額外奬金。入圍與獲勝團隊除了將共同分享總價值達40萬美元的獎金外，每支入圍團隊也將獲得高通及夥伴育成支持。

高通是於2019年推出「高通台灣創新競賽」，至今已是連續第四年舉辦，該公司希望藉此發掘、培育優秀的新創團隊，讓台灣的創新思維與全球資源整合，進一步推動在地資通訊產業創新動能。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，三年來透過「高通台灣創新競賽」，高通發掘、育成29支台灣新創團隊，成為高通全球新創生態系的成員，讓這些優秀的台灣新創團隊藉由高通與國際市場接軌。每年報名的團隊越來越多，目標也很明確，就是希望運用高通在5G、AI、物聯網、AR/XR等領先的技術與解決方案，提升產品和智慧財產的競爭力，進軍國際市場。

高通提到，在前三屆已育成29家優秀的新創團隊，其中有5家新創公司獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系成員，分別是第一屆的洞見未來（RelaJet）、聯騏技研（Nestech），及第二屆的宇心生醫（QT Medical）、樂邦安控（LUBN）及業安科技（Yallvend）。第一屆入圍團隊灼灼科技（DT42）則是成為高通與中華電信（2412）、日月光（3711）設置全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠的合作夥伴。

第四屆「高通台灣創新競賽」從1月13日至3月15日接受報名，其間將舉辦4場說明會，二場為線上說明會，另外二場實體說明會將於台南、高雄舉辦。