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最大私有地光電案掛表送電 屏縣今年可達100%民生綠電

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
力暘能源整合屏縣佳冬鄉逾100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW（千瓩）設置容量，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。圖／屏縣環保局提供
力暘能源整合屏縣佳冬鄉逾100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW（千瓩）設置容量，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。圖／屏縣環保局提供

全國最大私有地太陽光電案場位在屏東縣嚴重地層下陷區佳冬鄉，力暘光電整合佳冬鄉超過100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW(千瓩)設置容量，今天舉行掛表送電暨枋寮案場開工典禮，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。

縣長潘孟安今天出席典禮致詞時說，縣府今年預期達到100%民生綠電的階段目標，約1GW（百萬瓩）的併網量，截至今年1月，屏東縣的再生能源發電設施併網量已達897MW，每年約可發14.7億度電，發電量足以供應全縣四分之三以上家庭用電，每年約可間接減少78萬公噸二氧化碳排放量。

環保局指出，縣府在2019年推動「嚴重地層下陷區光電計畫」，篩選東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮中不適宜農業耕種、需休耕涵養地下水土地，招商遴選業者，透過經濟誘因，包括減免行政規費、加速行政程序，吸引業者投資。

縣府做為平台，透過行政契約保障地主權益，讓地主自願出租土地，參與建置太陽光電的模式，以能源轉型活化既有土地利用做法，解決農村高齡化以及限制抽取地下水問題。歷經兩年的籌備與建置，今年完成建置5處升壓站，共142MW併網量。

力暘能源指出，屏東佳冬「天權、玉衡、開陽、瑤光99MW光電場」，集結340名地主、459筆分散土地，歷經一年半施工後，完成掛表送電，打造全台最大分散集結式地面型太陽能光電場。 

佳冬鄉地主73歲的林阿伯說，他的地因地處低窪，種蓮霧、香蕉都種不好，常遇到淹水，每次種都賠錢，他將兩個8分地租給業者，還能有收入，一分地一年有4萬元租金，業者整地後地面變得平整，不像以前雜草叢生。

枋寮鄉的地主陳女說，她本來的土地種蓮霧都種不好，改種電後，物盡其用，還能有租金，簽約一次20年，20年後土地利用還要再思考。

力暘能源指出，力暘是縣府遴選太陽能專案輔導業者，深耕屏東縣四鄉嚴重地層下陷區，承租超過350多甲土地，繼天權四案陸續完成，力暘能源與中租接續打造「義暘99MW太陽能光電場」，今舉行動土，預計2023年完成併網送電。

力暘能源指出，力暘首度與農委會畜產試驗所恆春分所簽約合作，推動光電場「領頭暘」，讓羊隻進駐力暘能源光電案，羊隻擔任案場下除草，讓發電阻礙雜草成為羊的飼料，羊的排泄物，成為地力改造推手。

力暘能源與中租接續在屏東縣打造「義暘99MW太陽能光電場」，今舉行動土，預計2023年完成併網送電，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
力暘能源與中租接續在屏東縣打造「義暘99MW太陽能光電場」，今舉行動土，預計2023年完成併網送電，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
力暘能源整合屏縣佳冬鄉逾100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW（千瓩）設置容量，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。圖／屏縣環保局提供
力暘能源整合屏縣佳冬鄉逾100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW（千瓩）設置容量，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。圖／屏縣環保局提供
力暘能源整合屏縣佳冬鄉逾100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW（千瓩）設置容量，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。圖／屏縣環保局提供
力暘能源整合屏縣佳冬鄉逾100公頃私人土地、340名地主，集結升壓併接輸電線路方式，完成99MW（千瓩）設置容量，預估每年約可發電1.6億度電，可供應佳冬鄉約7000戶家庭使用。圖／屏縣環保局提供
屏東佳冬「天權、玉衡、開陽、瑤光99MW光電場」，集結340名地主、459筆分散土地，歷經一年半施工後，縣長潘孟安（右四）等人出席，今啟動掛表送電儀式，打造全台最大分散集結式地面型太陽能光電場。記者劉星君／攝影
屏東佳冬「天權、玉衡、開陽、瑤光99MW光電場」，集結340名地主、459筆分散土地，歷經一年半施工後，縣長潘孟安（右四）等人出席，今啟動掛表送電儀式，打造全台最大分散集結式地面型太陽能光電場。記者劉星君／攝影

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