工業富聯：元宇宙、新能源汽車及半導體為第二成長曲線

鴻海集團旗下工業富聯公布新年戰略方向，執行長鄭弘孟表示，2022年除了鞏固原有業務優勢外，將繼續在元宇宙、新能源汽車和半導體三大領域深耕，開創公司第二成長曲線。

鄭弘孟表示，元宇宙、半導體及新能源汽車都是使用大量數據的產業，而工業大數據運用正是工業富聯的專長項目。

在元宇宙方面，鄭弘孟指出，工業富聯在基礎設施、人機交互、去中心化等方面都有深入布局，Wi-Fi 6相關產品出貨量已經超過3,000萬套，5G基站及400G交換器相關產品保持兩位數增長；在5G專利申請方面，工業富聯的年成長率超過70%，亦擴及5G+車聯網、5G+智能家居、5G+邊緣計算等領域。

針對新能源車產業鏈，鄭弘孟表示，將以新能源車的輕量化、省電化以及智能化需求作為工業富聯願景目標，並聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智能車載、工業互聯網賦能三個領域。

電驅電控方面，工業富聯於去年9月收購深圳恒驅電機63%股份，汽車輕量化方面，工業富聯與山東創新金屬科技簽署戰略合作；去年底，工業富聯與全球汽車半導體龍頭恩智浦簽署戰略合作協議，戰略合作初期將著重開發智能座艙，目標2023年量產。

半導體方面，鄭弘孟表示，工業富聯本身即為一個極大的出海口，穩定的半導體量能至為重要，包含IC設計、晶圓加工、化學材料，以及晶圓測試、封裝測試、設備製造，都會為工業富聯帶來龐大的商機，將採「小步快跑」方式，先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心器件、材料，甚至製造設備、半導體工業互聯網等延伸。