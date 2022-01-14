快訊

澳洲「第二次遣返」喬科維奇：球王打澳網還有脫身計？

確診者嫌太吵曾擅自關掉抽風系統 北市衛生局、聯醫總院長今才知

工業富聯：元宇宙、新能源汽車及半導體為第二成長曲線

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
工業富聯執行長鄭洪孟。圖／工業富聯提供
工業富聯執行長鄭洪孟。圖／工業富聯提供

鴻海集團旗下工業富聯公布新年戰略方向，執行長鄭弘孟表示，2022年除了鞏固原有業務優勢外，將繼續在元宇宙、新能源汽車和半導體三大領域深耕，開創公司第二成長曲線。

鄭弘孟表示，元宇宙、半導體及新能源汽車都是使用大量數據的產業，而工業大數據運用正是工業富聯的專長項目。

在元宇宙方面，鄭弘孟指出，工業富聯在基礎設施、人機交互、去中心化等方面都有深入布局，Wi-Fi 6相關產品出貨量已經超過3,000萬套，5G基站及400G交換器相關產品保持兩位數增長；在5G專利申請方面，工業富聯的年成長率超過70%，亦擴及5G+車聯網、5G+智能家居、5G+邊緣計算等領域。

針對新能源車產業鏈，鄭弘孟表示，將以新能源車的輕量化、省電化以及智能化需求作為工業富聯願景目標，並聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智能車載、工業互聯網賦能三個領域。

電驅電控方面，工業富聯於去年9月收購深圳恒驅電機63%股份，汽車輕量化方面，工業富聯與山東創新金屬科技簽署戰略合作；去年底，工業富聯與全球汽車半導體龍頭恩智浦簽署戰略合作協議，戰略合作初期將著重開發智能座艙，目標2023年量產。

半導體方面，鄭弘孟表示，工業富聯本身即為一個極大的出海口，穩定的半導體量能至為重要，包含IC設計、晶圓加工、化學材料，以及晶圓測試、封裝測試、設備製造，都會為工業富聯帶來龐大的商機，將採「小步快跑」方式，先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心器件、材料，甚至製造設備、半導體工業互聯網等延伸。

工業富聯 半導體 5G

延伸閱讀

工業富聯強攻半導體 提「小步快跑」策略

元宇宙結合區塊鏈 玩家虛擬世界開啟斜槓人生

北科大成立元宇宙XR研發中心 打造育才基地

進攻元宇宙 國民黨將蔣中正總裁指揮刀NFT化線上展覽

相關新聞

日月光餐會驚見「肉色高衩」接待人員 網嗨翻：我要去上班！

許多科技大廠、公司企業都會選在農曆年前舉辦尾牙活動，除了和同事們一起享用佳餚，抽獎活動更是大家最期待的項目之一。本月13日，日月光在高雄巨蛋舉辦財務餐會，場外卻驚見四名身穿「肉色高衩裝」的接待人員...

筆電再現雜音 TrendForce：2022年宅經濟效應退場

根據TrendForce調查顯示，2021年筆電出貨因疫情帶動達246.1百萬台創歷史新高，但市場近期卻雜音頻傳，且隨著...

市值前二大公司續搶人才 台積、聯發科今年招募逾萬人

台股市值第一及第二大公司台積電和聯發科，今年持續搶人才，台積電規劃今年再招募8,000人、聯發科預估招募2000多人，...

Appier看好AI是未來創造力關鍵 可成為元宇宙構築者

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的 Appier（沛星互動科技）看好「元宇宙」（Metaverse）是今...

台灣新創研發低軌衛星球型馬達 搭乘SpaceX火箭上太空

低軌衛星產業正夯，本土太空新創張量科技 (Tensor Tech)宣布，研發出的獨門球型馬達與將衛星姿態控制系統，已經與...

搶晶片！聯發科證實預付產能保證金 但保量不保價

手機晶片龍頭聯發科（2454）今日證實在全球晶片荒中，聯發科去年也是被漲價，且預估產能保證金，穩固晶片供貨產能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。