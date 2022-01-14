Appier看好AI是未來創造力關鍵 可成為元宇宙構築者

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的 Appier（沛星互動科技）看好「元宇宙」（Metaverse）是今年熱門的AI趨勢。Appier首席機器學習科學家林守德與首席人工智慧科學家孫民認為，AI是未來創造力的關鍵，可作為人類的「協同創作者」、「商業合作夥伴」以及「元宇宙的構築者」。

學者指出，實際上人工智慧目前所扮演的仍是「工具」的角色，而非「創作者」本身。但今年起，必須認知到AI也能為藝術創作帶來貢獻。人類社會創作及看待藝術的方式不斷演化，現在已經可以接受擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與非同質化代幣（NFT）等新藝術形式，創作者也要了解運用AI革新創作過程，創作出更能全面描繪人性體驗的藝術作品。

現在已有文章作者註明「本文由機器人所撰寫。」2017年就有AI執筆的第一本小說，即使無法與人類所寫的小說相提並論，仍是AI以嶄新的方式與藝術家協同創作的好例子。利用Google人工智慧軟體Magenta，創作者啟動的「遺失的錄音帶」計畫（the Lost Tapes project）研究每位已故藝人的30首歌曲，深入學習其作曲風格以及歌曲的獨特結構，能做出帶有這些歌手最具代表性特色的新歌，讓新的歌手演唱並為這些歌曲賦予生命。

學者也指出，分析及洞察的能力讓AI可以成為絕佳的商業合作夥伴，要創造能夠吸引大眾目光的藝術作品，過程中必須了解、甚至預測流行的趨勢。Appier在2017年發表的論文已經指出，AI能夠創造出符合人類審美的時尚設計。現在也有時尚品牌開始採用AI預測能影響下一季設計風格的流行趨勢。由於在設計時納入了未來的流行元素，因此設計出的商品幾乎成為熱賣保證，這便是人工智慧為時尚服裝品牌所帶來的優勢。

元宇宙是大型科技公司待探索的新領域，Appier也看好AI將在過程中扮演重要角色，讓元宇宙中的世界看起來儘可能接近真實世界，並且讓新世界的創造過程更加自動化。AI的強項在於個人化以及創造多種情境，而這些優勢讓元宇宙的開發者更能為個別使用者量身打造遊戲世界。