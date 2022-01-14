奇景領先業界 首發288Hz 8K電視時序控制器顯示技術

奇景光電今（14）日宣布，推出功能再突破的超高解析度 8K 電視時序控制器，為業界首發 288Hz 8K 顯示技術，以更高解析度、更高幀頻規格大幅領先同業，攜手世界級電視面板領導廠商，共同引領大型 Gaming TV 潮流。

為因應高階 Gaming TV 走向，要求高幀率及高畫質表現，以提升完美遊戲體驗及影視感官享受，奇景領先業界開發創新顯示技術，以 VRR 動態補償技術（Variable Refresh Rate Dynamic Compensation）及水平線過驅電壓（Line-OD，Line Over-Drive）技術，克服既有高幀率造成的相關畫質問題。

奇景與世界級面板領導廠商合作開發 288Hz 8K 顯示技術，應用於客戶最新款 75吋 8K 電視中，一舉突破目前的 60Hz/120Hz 瓶頸，除了提供 8K 面板的超高精細畫質，搭配 288Hz 的超高幀率，共同實現超高畫質與極度流暢的遊戲體驗。

奇景長期耕耘面板驅動 IC 及時序控制器顯示影像處理技術，針對日益蓬勃的 8K 高解析度電視市場，早在 2018 年即領先業界率先開發出第一代 8K TV TCON，與韓國面板廠共同合作 65 吋及 75 吋 8K 電視開發，並成功量產。

此外更於 2019 年起將 8K TV TCON技術陸續導入中國各大面板廠，並大量出貨，廣獲市場好評。2021年 8K TV TCON出貨量再創歷史新高，營收年成長率超越50%，並獲得極高客戶滿意度。

8K LCD TV 在發展過程中，除了面臨高解析度帶來的充電率不足問題外，另外，需解決8K面板成本過高的問題，因此奇景與電視面板客戶協同開發，開始在 8K 120Hz 機種中導入 1D1G 架構，並使用 a-si 製程取代 Oxide 製程，搭配輝度不均補償技術大大提高面板生產良率，成功協助客戶降低8K面板量產成本。

為滿足8K 電視高畫質要求，奇景8K TV TCON 內含自行開發的畫質改善 IP，包括水平線過驅電壓、數位廣視角、Mura 補償、超解析度成像等，有效改善並提高螢幕畫質表現，並提供兼容主要面板廠驅動 IC P2P高速傳輸介面，大大提高產品共用性。此外，奇景亦提供支持介面速度高達 3Gbps 的大尺寸驅動IC，提供客戶更完整的一站式整合服務。

奇景執行長吳炳昌表示，「顯示技術的發展改變了現代人的生活，隨著各種新型態的影視及遊戲應用推陳出新，也同時推動顯示產品的進展。奇景光電 288Hz 8K TV TCON 的開發及市場成功，展現奇景為滿足客戶及消費市場所做的努力。奇景將持續創新，並將技術轉為產品，協助客戶及合作夥伴繼續前進。」