快訊

再傳印尼漁工疑染疫入澎湖 澎縣追蹤29名接觸者

性侵醜聞追殺的王冠：英國女王「永遠放逐」安德魯王子

科技業搶人大戰！台積電與聯發科今年要徵才上萬人

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

聯發科（2454）去年創下亮眼的歷史新高業績，今年持續砸錢投入研發不手軟，預計要再徵才2,000多人，另外，市場也傳出，同樣成績斐然的晶圓代工龍頭台積電（2330），今年可能將徵才約8,000多人，等於兩家指標性廠商合計將可能要徵才上萬人，與去年相當。

聯發科到去年底為止，整體員工數約1.93萬人，約比去年4月時增加約2,000人。

IC設計公司的研發費用大部分都是用來支付研發相關人員的薪酬，因此當研發團隊擴編時，研發費用也會隨之增加。聯發科2020年的研發經費為773億元，去年則突破千億元，據了解，該公司今年的研發費用，估計還會增加15％至20％。

不過台積電方面表示，今年徵才規模尚未定案。

徵才 台積電 聯發科

延伸閱讀

市值前二大公司續搶人才 台積、聯發科今年招募逾萬人

美系外資點名看好25檔 不只台積電、這兩檔金融股進榜

台指期收盤下跌68點 台積電期貨漲9元

聯發科今年研發支出看增2成 擬徵才2000餘人

相關新聞

日月光餐會驚見「肉色高衩」接待人員 網嗨翻：我要去上班！

許多科技大廠、公司企業都會選在農曆年前舉辦尾牙活動，除了和同事們一起享用佳餚，抽獎活動更是大家最期待的項目之一。本月13日，日月光在高雄巨蛋舉辦財務餐會，場外卻驚見四名身穿「肉色高衩裝」的接待人員...

筆電再現雜音 TrendForce：2022年宅經濟效應退場

根據TrendForce調查顯示，2021年筆電出貨因疫情帶動達246.1百萬台創歷史新高，但市場近期卻雜音頻傳，且隨著...

市值前二大公司續搶人才 台積、聯發科今年招募逾萬人

台股市值第一及第二大公司台積電和聯發科，今年持續搶人才，台積電規劃今年再招募8,000人、聯發科預估招募2000多人，...

Appier看好AI是未來創造力關鍵 可成為元宇宙構築者

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的 Appier（沛星互動科技）看好「元宇宙」（Metaverse）是今...

台灣新創研發低軌衛星球型馬達 搭乘SpaceX火箭上太空

低軌衛星產業正夯，本土太空新創張量科技 (Tensor Tech)宣布，研發出的獨門球型馬達與將衛星姿態控制系統，已經與...

搶晶片！聯發科證實預付產能保證金 但保量不保價

手機晶片龍頭聯發科（2454）今日證實在全球晶片荒中，聯發科去年也是被漲價，且預估產能保證金，穩固晶片供貨產能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。