科技業搶人大戰！台積電與聯發科今年要徵才上萬人
聯發科（2454）去年創下亮眼的歷史新高業績，今年持續砸錢投入研發不手軟，預計要再徵才2,000多人，另外，市場也傳出，同樣成績斐然的晶圓代工龍頭台積電（2330），今年可能將徵才約8,000多人，等於兩家指標性廠商合計將可能要徵才上萬人，與去年相當。
聯發科到去年底為止，整體員工數約1.93萬人，約比去年4月時增加約2,000人。
IC設計公司的研發費用大部分都是用來支付研發相關人員的薪酬，因此當研發團隊擴編時，研發費用也會隨之增加。聯發科2020年的研發經費為773億元，去年則突破千億元，據了解，該公司今年的研發費用，估計還會增加15％至20％。
不過台積電方面表示，今年徵才規模尚未定案。
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