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市值前二大公司續搶人才 台積、聯發科今年招募逾萬人
台股市值第一及第二大公司台積電和聯發科，今年持續搶人才，台積電規劃今年再招募8,000人、聯發科預估招募2000多人，合計招募逾萬人新血，迎接業績務量持續成長。
台積電日前法說會釋出今年資本支出上看440億元，主要啟動全球擴產及製程持續推進，增幅比去年大增近46.7%，也首度突破1兆元，為歷年最大手筆。
雖然台積電人資單位目前還未開出今年招募人員名單，但與台積電緊密合作的晶片廠透露，台積電今年將會再招募8000人，人數與去年相近。
聯發科財務長顧大為今在與媒體交流會中，針對台積電資本支出首度破400億美元，強調這個數字與整體產業有關，他無法評論台積電資本支出的規劃，但聯發科是台積電前三大客戶，雖然很多人誤以為IC設計業不須蓋廠，但聯發科每年都花費相當龐大的金額在研發及原材料採購。
他說，聯發科去年原材料金額高達1500億元，研發金額也突破1000億元，對比2020年的773億元，去年研發金額增幅相當大，印證聯發科在研發投資不會手軟。
顧大為透露，為利業務量及新應用持續擴大，聯發科今年規劃再對外招募2000多人。他表示，聯發科的薪資是業界領先的指標廠，不過人才短缺仍是挑戰。
顧大為說，聯發科去年底全球員工人數已增至1萬9,300人，其中，印度有1000人的研發團隊，美國有500多人團隊。今年將再招募2000多人，且全數是設計工程師，台灣將是主要增加重心。
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