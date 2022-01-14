宏碁擴大電競生態圈 成立虛擬賽車產學聯盟

宏碁（2353）去年宣告Predator League虛擬賽車推廣計畫開跑，同時舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，透過線上及實體近12場的推廣與訓練活動，歷經3個月的賽事對決，最後由Gomotor_GPX 車隊林君達、劉蔚瑄來自全台23團隊46人選手脫穎而出，其中不乏專業賽車好手參加；過程中，宏碁也輔導協助30位選手拿到「電子模擬競賽」執照成為官方認證的正式電子虛擬賽車手；新年度，宏碁更攜手專業產學單位，成立Predator League虛擬賽車產學聯盟，號召更多人共同推進台灣的虛擬賽車發展，跨足運動科技領域，擴大電競生態圈。

宏碁台灣區營運長張世欣表示，這幾年在電競領域的努力讓我們成功建構了電競生態圈，創造多元話題及機會，而對於未來的發展方向，除了既有的電競商品、服務觸角持續向外擴張，宏碁更跨足運動科技領域，去年啟動的虛擬賽車運動推廣計畫是第一步，接下來更成立Predator League虛擬賽車產學聯盟，結合多元社會資源，透過各界積極參與，帶來影響力，創造新的商機。

宏碁新年度的發展計畫，首步成立Predator League虛擬賽車產學聯盟，邀請2021年參加賽事的景文科大、樹德家商、樹人家商、醒吾科大、嘉南藥理大學、弘光科大、正修科大、黎明學院、三信家商、崑山科大、樹德科大、普林斯頓高中以及臺北科技大學學生方程式賽車隊、陽明交大方程式賽車隊、成大方程式賽車隊、中興大學新能源電動車隊、臺大賽車隊及各方產業代表參與。

其中Predator盟校代表-樹德科大副校長郭輝明表示，繼本月11日與宏碁簽屬產學合作，建置樹德科大電競中心暨虛擬賽車實驗室以及合作培育虛擬賽車手後，再加入Predator League虛擬賽車產學聯盟，足見從電競發展的多元性，讓電競教育不僅只是培育選手、後勤人員，更能藉由虛擬運動邁向運動科技範疇，未來發展可期。

宏碁將於三月進行第二屆Predator League虛擬賽車聯賽公告，結合Predator League虛擬賽車產學聯盟資源，帶著整套虛擬賽車裝備進行說明及推廣，包括頂級Predator掠奪者電競桌機或筆電、QHD 144Hz以上的Predator掠奪者電競螢幕與電競鍵鼠組，搭配模擬賽車方向盤及專業車架，並推薦使用宏碁旗下電競社交平台PLANET9，來扶植校園虛擬賽車賽事以及優質學生社團，藉由產學各界力量加大推廣進度，擴增參與者創造影響力。