重返榮耀 宏碁個人電腦全球排名前五大
根據最新市調報告資料顯示，宏碁（2353）2021年全球個人電腦交出亮眼成績單，市占率以6.9%排名前五大電腦品牌，較2020年相比更是成長14%，顯見宏碁2021年在全球各地出貨量展現成長動能，保持全球市占佳績。
全球因疫情改變人類的生活，未來生活型態將會出現混合學習及工作型態，商用筆電、桌機、顯示器等需求強勁，返工的換機也將帶來新一波銷售；最新推出的Vero產品系列也廣受市場喜愛，2022年將會擴大產能，滿足消費者需求。宏碁將持續掌握市場概況，並在各地區展現快速應變力和韌性。
宏碁2021年全年合併營收3188.48億元，年增15.1%。
從2021年全年來看，宏碁筆記型電腦營收年增20.8%、桌上型電腦營收年增20.9%、電競事業營收年增26.6%、商用筆記型電腦營收年增43.2%、非PC及顯示器事業營收總額年增27%。
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