快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

重返榮耀 宏碁個人電腦全球排名前五大

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

根據最新市調報告資料顯示，宏碁（2353）2021年全球個人電腦交出亮眼成績單，市占率以6.9%排名前五大電腦品牌，較2020年相比更是成長14%，顯見宏碁2021年在全球各地出貨量展現成長動能，保持全球市占佳績。

全球因疫情改變人類的生活，未來生活型態將會出現混合學習及工作型態，商用筆電、桌機、顯示器等需求強勁，返工的換機也將帶來新一波銷售；最新推出的Vero產品系列也廣受市場喜愛，2022年將會擴大產能，滿足消費者需求。宏碁將持續掌握市場概況，並在各地區展現快速應變力和韌性。

宏碁2021年全年合併營收3188.48億元，年增15.1%。

從2021年全年來看，宏碁筆記型電腦營收年增20.8%、桌上型電腦營收年增20.9%、電競事業營收年增26.6%、商用筆記型電腦營收年增43.2%、非PC及顯示器事業營收總額年增27%。

營收 宏碁

延伸閱讀

IDC示警：電腦產業成長放緩

宏碁金雞 海柏特IPO生效

宏碁再一小金虎邁向IPO 旗下海柏特公發今生效

樹德科大與宏碁簽產學合作 今年電競學程將升格為學系

相關新聞

筆電再現雜音 TrendForce：2022年宅經濟效應退場

根據TrendForce調查顯示，2021年筆電出貨因疫情帶動達246.1百萬台創歷史新高，但市場近期卻雜音頻傳，且隨著...

元宇宙、新能源車及半導體 開創工業富聯第二成長曲線

鴻海（2317）旗下工業富聯今（14）日表示，工業富聯上週舉行全球年度工作線上會議，執行長鄭弘孟在談話中也公佈了新年戰略...

臻鼎集團投入恆春復育造林 董座親自出席

臻鼎（4958）集團今（14）日宣布於成功大學光復校區歷史系館，舉行「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林」簽約儀式及「...

聯發科今年研發支出看增2成 擬徵才2000餘人

聯發科財務長顧大為今天表示，去年研發支出突破新台幣1000億元，預期今年將再增加10%至20%，並持續擴增人力，預計招募...

台積電法說報佳音 陸行之提六點看法、憂已利多出盡

台積電（2330）去年營收及獲利雙雙創新高，全年每股純益23.01元，預估今年美元營收將再創高，年增24~29%，同時上...

大立光、可成陷困境 3年後的台積電會一樣？

《遠見》近期製作的〈第一名的保衛戰〉專題，探討鏡頭一哥大立光、機殼一哥可成所遭遇的波動，它們與台積電發展軌跡相似，都是靠著追進最新技術，維持穩定成長，但卻在近期遭遇不可控因素，讓亮麗成績蒙塵。讀者紛紛提問：現在的大立光、可成，會不會就是3年後的台積電？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。