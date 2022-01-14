快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

華碩獲20項CES創新獎 刷新紀錄

中央社 / 台北14日電

電腦品牌廠華碩今天宣布獲得美國消費性電子展創新獎（CES InnovationAwards）20項大獎，一舉刷新紀錄，得獎產品涵蓋電競筆電、電競主機板、可攜式螢幕、路由器等類別。

根據華碩提供的新聞資料，此次得獎產品包括ASUS Zenbook 14X OLED （UX5400）筆電、ASUSZenbook 14 Flip OLED （UP5401/UN5401）筆電、ASUS TUF Dash F15電競筆電、ASUS ProArt DisplayPA169CDV可攜式專業螢幕、ASUS ZenScreen OLEDQM可攜式螢幕、ASUS ZenWiFi Pro ET12路由器、ROG Zephyrus Duo 16雙螢幕電競筆電、ROG Flow Z13（GZ301）二合一電競筆電。

其他獲獎產品包含ROG Zephyrus G14電競筆電、ROG Zephyrus G14 AW SE電競筆電、ROG Strix SCAR15/17 & ROG Strix G15/17電競筆電、ROG Rapture GT-AXE16000電競路由器、ROG Maximus Z690 ExtremeGlacial電競主機板，以及兩項將在2022年發表的新品。

CES創新獎由美國消費性科技協會（ConsumerTechnology Association）主辦，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者組成的專業評審團評選，為消費性電子產業界最具公信力的獎項之一。

電競筆電 ROG

延伸閱讀

華碩在CES大放異彩 囊括20項創新大獎

三星CES參展主管和員工染疫 公司派包機接回

鴻海、華碩 辦線上尾牙

華碩推世界首款可折疊OLED筆電 年中上市

相關新聞

筆電再現雜音 TrendForce：2022年宅經濟效應退場

根據TrendForce調查顯示，2021年筆電出貨因疫情帶動達246.1百萬台創歷史新高，但市場近期卻雜音頻傳，且隨著...

元宇宙、新能源車及半導體 開創工業富聯第二成長曲線

鴻海（2317）旗下工業富聯今（14）日表示，工業富聯上週舉行全球年度工作線上會議，執行長鄭弘孟在談話中也公佈了新年戰略...

臻鼎集團投入恆春復育造林 董座親自出席

臻鼎（4958）集團今（14）日宣布於成功大學光復校區歷史系館，舉行「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林」簽約儀式及「...

聯發科今年研發支出看增2成 擬徵才2000餘人

聯發科財務長顧大為今天表示，去年研發支出突破新台幣1000億元，預期今年將再增加10%至20%，並持續擴增人力，預計招募...

台積電法說報佳音 陸行之提六點看法、憂已利多出盡

台積電（2330）去年營收及獲利雙雙創新高，全年每股純益23.01元，預估今年美元營收將再創高，年增24~29%，同時上...

大立光、可成陷困境 3年後的台積電會一樣？

《遠見》近期製作的〈第一名的保衛戰〉專題，探討鏡頭一哥大立光、機殼一哥可成所遭遇的波動，它們與台積電發展軌跡相似，都是靠著追進最新技術，維持穩定成長，但卻在近期遭遇不可控因素，讓亮麗成績蒙塵。讀者紛紛提問：現在的大立光、可成，會不會就是3年後的台積電？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。