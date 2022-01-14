欣銓第一季營運可望回溫 今年全年樂觀

封測廠欣銓（3264）去年全年營運表現亮眼，但第四季受到季節性因素影響，第四季營收較上季小幅下滑，不過，由於接單情況仍熱絡，預期第一季營運可望回溫，同時今年全年營運也持續樂觀。

欣銓去年第四季開始受到產業進入淡季及供應鏈長短料影響，使得來自PC及消費性電子晶片測試需求動能趨緩，營收出現緩步下滑，但由於車用晶片測試需求仍強勁、稼動率維持高檔，第四季營收雖較上季小幅下滑3.96%，但仍維持高檔水準。

對於今年展望，由於欣銓今年上半年的接單動能強勁、目前訂單能見度已達第二季，因此，對於今年營運成長展望維持樂觀。為擴大車用晶片及第三代化合物半導體測試布局，今年將啟動台灣龍潭新廠及新加坡二廠擴廠計畫，預計今年第二季開始進行擴產，並以擴充車電、安控、網通等相關晶片測試產能，並將跨入化合物半導體、影像感測器（CIS）測試，新產能貢獻下，將是未來營運成長重要動能，市場法人也看好，該公司今年營運有機會持續優於去年表現。