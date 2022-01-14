工業富聯 看好元宇宙、新能源車成第二成長曲線

鴻海（2317）集團旗下工業富聯上週舉行全球年度工作線上會議，執行長鄭弘孟在談話中也公佈了新年戰略方向，其表示2022年除了鞏固原有業務優勢外，將繼續在元宇宙、新能源汽車和半導體三大領域深耕，開創公司第二成長曲線。

鄭弘孟在總結2021年業績時表示，儘管面臨疫情、材料短缺等諸多困難，工業富聯仍然交出了一份優異的成績單。元宇宙概念持續走熱，帶動相關基礎建設需求大增，工業富聯5G、WiFi6等通信及移動網路設備訂單激增，雲計算產品一季度出貨量也實現雙位數增長。

鄭弘孟表示，工業富聯往元宇宙、半導體及新能源汽車領域轉型背後的邏輯基於上述三大產業的本質係為產生、使用大量數據的產業，工業大數據的運用正是工業富聯的專長項目，也是足以為各行業提供數位轉型能力的重要支撐。

在元宇宙方面，鄭弘孟指出在元宇宙的七層價值鏈上，工業富聯在基礎設施、人機交互、去中心化等方面都有深入佈局。Wi-Fi6相關產品出貨量已經超過3,000萬套、5G基站及400G交換器相關產品持續保持兩位數增長；在5G專利申請方面，工業富聯的年增長率超過70%；亦擴及5G+車聯網、5G+智能家居、5G+邊緣計算等領域，不斷拓展5G的應用價值。

針對新能源車產業鏈，鄭弘孟稱將真正解決新能源車的輕量化、省電化以及智能化的需求作為工業富聯相關佈局的願景目標，將重點聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智能車載、工業互聯網賦能三個領域。電驅電控方面，工業富聯於去年9月收購深圳恒驅電機63%的股份；汽車輕量化方面，工業富聯與山東創新金屬科技簽署戰略合作；去年底，工業富聯與全球汽車半導體龍頭恩智浦簽署戰略合作協議，戰略合作初期將著重開發智能座艙，目標2023年量產。

半導體方面，鄭弘孟表示工業富聯本身即為一個極大的出海口，穩定的半導體量能至為重要。包含IC設計、晶圓加工、化學材料，以及晶圓測試、封裝測試、設備製造，都會為工業富聯帶來龐大的商機。工業互聯網業務也可以通過打造燈塔工廠的方式來改善半導體企業的效益。

工業富聯近年來在半導體產業不斷加速佈局，2020年7月入主鼎捷軟體， 2021年5月攜手淩雲光成立深圳富聯淩雲光， 2021年8月投資東南數位化轉型基金，2021年12月攜手智路資本設立半導體投資基金。鄭弘孟表示，工業富聯將採取“小步快跑”的方式，先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心器件、材料，甚至製造設備、半導體工業互聯網等延伸。