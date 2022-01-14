華碩在CES大放異彩 囊括20項創新大獎
華碩（2357）於2022美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)以精良技術與傑出設計，在眾多優秀產品中脫穎而出，突破紀錄一舉拿下20項大獎。
其中ROG Zephyrus Duo 16、ROG Flow Z13 (GZ301)、ROG Zephyrus G14 AW SE、ROG Strix SCAR 15/17 & ROG Strix G15/17電競筆電及ROG Maximus Z690 Extreme Glacial電競主機板等五款產品，獲「電腦硬體與元件」及「遊戲」兩大類別獎項，備受肯定。
此外，ASUS Zenbook 14X、ASUS Zenbook 14 Flip OLED筆記型電腦、ASUS TUF Dash F15、ROG Zephyrus G14電競筆電、ASUS ProArt Display PA169CDV、ASUS ZenScreen OLED MQ可攜式螢幕、ASUS ZenWiFi Pro ET12、ROG Rapture GT-AXE16000路由器與兩款即將於2022年發表的新品等，亦獲此殊榮，展現華碩研發實力。
CES 創新獎由美國消費性科技協會(Consumer Technology Association, CTA)主辦，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者組成的專業評審團評選，為消費性電子產業界最具公信力的獎項之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言