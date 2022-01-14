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華碩在CES大放異彩 囊括20項創新大獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

華碩（2357）於2022美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)以精良技術與傑出設計，在眾多優秀產品中脫穎而出，突破紀錄一舉拿下20項大獎。

其中ROG Zephyrus Duo 16、ROG Flow Z13 (GZ301)、ROG Zephyrus G14 AW SE、ROG Strix SCAR 15/17 & ROG Strix G15/17電競筆電及ROG Maximus Z690 Extreme Glacial電競主機板等五款產品，獲「電腦硬體與元件」及「遊戲」兩大類別獎項，備受肯定。

此外，ASUS Zenbook 14X、ASUS Zenbook 14 Flip OLED筆記型電腦、ASUS TUF Dash F15、ROG Zephyrus G14電競筆電、ASUS ProArt Display PA169CDV、ASUS ZenScreen OLED MQ可攜式螢幕、ASUS ZenWiFi Pro ET12、ROG Rapture GT-AXE16000路由器與兩款即將於2022年發表的新品等，亦獲此殊榮，展現華碩研發實力。

CES 創新獎由美國消費性科技協會(Consumer Technology Association, CTA)主辦，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者組成的專業評審團評選，為消費性電子產業界最具公信力的獎項之一。

ROG 電競筆電

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