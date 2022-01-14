《遠見》近期製作的〈第一名的保衛戰〉專題，探討鏡頭一哥大立光、機殼一哥可成所遭遇的波動，它們與台積電發展軌跡相似，都是靠著追進最新技術，維持穩定成長，但卻在近期遭遇不可控因素，讓亮麗成績蒙塵。讀者紛紛提問：現在的大立光、可成，會不會就是3年後的台積電？

2022-01-14 10:35