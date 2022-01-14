鼎元感測元件維持訂單滿載 今年可望雙位數成長
感測元件市況今年持續看好，感測元件大廠鼎元（2426）去年全年營收大幅成長逾三成之後，今年在感測元件接單仍維持滿載，仍將是今年營運成長主要動能，今年全年營收仍有機會較去年再呈現雙位數成長。
鼎元去年全年營收來到31.63億元，年成長率達30.25%，全年營收也創下近六年以來新高。
對於感測元件市況，鼎元表示，去年的需求又急又猛，也推升產品價格出現幾波的上漲，雖然今年價格再上漲的空間不大，不過，目前市場需求仍維持強勁，接單價格也仍維持高檔水準，且該公司感測元件產能也持續維持滿載，再加上新產能效益下，今年全年營收仍有機會呈現雙位數成長。
鼎元看好未來感測元件市場需求，聚焦多項主流應用整體營運展望樂觀，該公司去年即針對主要用於感測元件產能持續擴產，預計較去年產能再擴產三成，希望今年底前感測元件佔整體營收比重能達到六成以上，對提升整體獲利及毛利率表現有正面助益。
鼎元表示，今年感測元件市場需求，主要聚焦於穿戴裝置，包括智能手錶-健康監控、工控自動化、醫療用的血壓、血氧、血糖量測及車載裝置，包括雨刷、安全帶、方向盤、環境光感測、溫控等領域之應用。
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