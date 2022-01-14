台積電法說報佳音 陸行之提六點看法、憂已利多出盡

台積電（2330）去年營收及獲利雙雙創新高，全年每股純益23.01元，預估今年美元營收將再創高，年增24~29%，同時上修長期毛利率至53%以上，全年資本支出400~440億美元；台積電法說會報佳音，資深半導體分析師陸行之最新臉書發文提出六點看法，認為「彭博分析師EPS預期可能要拉高到30元以上」，他同時也表示，「怎麼感覺一次把未來幾年的利多都講完了」。

台積電昨日舉辦法人說明會，公布去年財報及今年展望等，去年第4季稅後純益1,662.3億元，每股純益6.41元，創下新高，去年全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元，創下新高紀錄。

台積電預期，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

台積電預估全年美元營收年增24~29%，將再創新高，同時上修長期毛利率至53%以上，台積電預期，未來幾年美元營收年複合成長率將成長15~20%，毛利率將達53%及以上；另外，今年資本支出預估將達400~440億美元，將首度突破新台幣1兆元。

陸行之針對台積電法說會所釋出的訊息在臉書上發文，提出六點看法，他表示，首先，彭博分析師EPS預期可能要拉高到30元以上，其次是，高速運算及車用芯片好，大家應該都知道；在資本支出部分，年增33~46%，但折舊費用增加10~15%，難怪毛利率向55%邁進。

陸行之說，台積電資本支出增加，營收年增25~30%，都高出市場預期，同業跟設備、材料廠營收應該都不至於差太多，等著看研究機構上修全球半導體營收，資本支出的預測，等著看彭博全球分析師上修伺服器及車用半導體廠商營收。

另外，陸行之表示，說死錢的分析師（確實有幾個月是死錢）不知道還撐不撐得住？根據最新資料，還在撐，但繼續上調目標價；最後一點看法，陸行之強調， 過去幾次都會事先反應，利多出盡，不知道這次是否會歷史重演？怎麼感覺一次把未來幾年的利多都講完了。

陸行之的貼文，有網友回應說，「今年資本支出440億美金已經來到中華民國年度總預算的60%，可能五年後台積電的資本支出就會超過中華民國的總預算」；也有網友表示，「有些超出分析師預期的部分 , 股價應該還沒完全反映 , 例如毛利率之前大家都以為擴大的資本支出會受到侵蝕 , 結果不但沒有 , 反而還提升」。

另外，也有網友呼應第六點看法，表示「第六點，超認同！」，「第六點：因為不確定會不會利多出盡走跌，也無法預料短期走勢，乾脆就擺著不動，避免籌碼被洗出去了！」。

台積電周四ADR大漲，台積電今（14）日以673元開高，企圖挑戰去年初的歷史天價679元，但是並未如願，股價一度壓回至平盤661元，盤中漲幅逾1%。