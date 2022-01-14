大立光、可成陷困境 3年後的台積電會一樣？

《遠見》近期製作的〈第一名的保衛戰〉專題，探討鏡頭一哥大立光、機殼一哥可成所遭遇的波動，它們與台積電發展軌跡相似，都是靠著追進最新技術，維持穩定成長，但卻在近期遭遇不可控因素，讓亮麗成績蒙塵。讀者紛紛提問：現在的大立光、可成，會不會就是3年後的台積電？

2022年一開春，台積電沈寂良久的股價，在漲價效益堆疊、外資報告刺激下，一路開漲！再加上本週四（1月13日）即將舉辦的法說會，除了公告2021年營收達到新高點之外，預計也將揭露先進製程進展，因此買氣旺盛。

整體來看，在宅經濟、5G、AI、高速運算的多重需求之下，台積電2020年產能高載、2021年全年滿載，2022年目前也滿手訂單到位。因此，在沒有新產能開出之前，台積電維持營收成長的動能，來自於「既有製程的價位上調」加上「推進價格更高的先進製程」。

外資高盛報告指出，台積電全年營收推估增加約26％，相比前一年的24.6％表現更好，看來是兩手策略發酵，預估價格上調趨勢不變，台積電可能將成熟製程、先進製程價格各調漲10％、5％，可使今年（2022）首季平均銷售單價季增11％。

《遠見》近期製作的〈第一名的保衛戰〉專題，探討鏡頭一哥大立光、機殼一哥可成所遭遇的波動，它們與台積電發展軌跡相似，都是長期追進最新技術，以維持穩定成長，卻在近期遭遇不可控因素，讓亮麗成績蒙塵。

綜合原因有三：（1）受大客戶蘋果影響深遠，蘋果不再亦步亦趨的採用新技術，且砍價。（2）競爭對手崛起，致使利潤下滑，或可被取代。（3）地緣政治改變既有競爭局勢。

難道技術推進，不再是萬靈丹？現在的大立光、可成，會不會就是3年後的台積電？若將三大原因對應到台積電情境，歸納出以下七項待解問題：

．台積電先進製程，蘋果向來是第一個採用的客戶。蘋果未來會不會放著最先進製程不用、「降規」購買？ ．蘋果對台積電而言，是否擁有如蘋果對大立光、可成那般深遠的影響力？ ．台積電會不會被客戶砍價、砍到被迫斷尾求生？ ．台積電的競爭對手跟得有多近？有多大機率會「被取代」？ ．地緣政治對台積電是好事？還是壞事？ ．先進製程變換利潤的商業模式，有沒有極限？ ．台積電三、五年後，是否還擁有這些優勢？

晶片與其他零組件不同，更重要、更複雜

回答如上問題，可從晶片製造的特殊性、產業競爭關係、台積電實力等面向探討，可拆解出八大關鍵：

關鍵一：晶片與其他零組件不同，在產品之中具有關鍵地位，是排擠其他零組件的優勢部件。

產品的規格配置，最終要在市場變現，所以符合消費者期待，甚至是超越期待，始終是各個品牌廠追求，蘋果iPhone多年來在性能上保持優異，核心運算能力的中央處理器晶片組，高階款代代都升級。

長期專研新技術的工研院技術領域主管表示，不管是品牌客戶或消費者客戶，買單的關鍵，還是在於讓人有感的技術推進，運算能力一直以來都還是重點。

「其他的零組件可能還可以讓一下，承載運算能力的晶片，恐怕不會退。即使新技術的晶片愈來愈貴，整體成本需要控制的話，選擇降規犧牲的，通常也不會是晶片，」這位主管說。

關鍵二：晶片與零組件不同，製程更為複雜、合作更為緊密。

「在晶圓製造領域，技術成本非常高、製程更為複雜，所以台積電與客戶的關係，並不是一個買、一個賣，而是雙方一起合作才能開發，」DIGITIMES Research 分析師陳澤嘉表示，追求技術突破的其中一個風險，就是客戶數量愈來愈少，反過來說可能會過度依賴大客戶，所以製造廠也是必須確保客戶會用，才做開發，甚至客戶購置專屬設備，在生產之前就已共同承擔成本。

合約緊密、實質依賴，換手、棄單都不容易。就算有什麼原因讓這波新技術不那麼適用，客戶還是會適度採用，否則影響後續合作將更為麻煩，因此，突然間整批訂單歸零，機率相對低。

關鍵三：台積電的技術領先，難以取代。

台積電製程技術多年來居於英特爾之後，與三星長期纏鬥，直到2016年底10奈米一舉追進（如圖），其後7奈米、5奈米狠狠超車英特爾，並且維持領先三星。台積電最受客戶喜愛的原因，不只是技術超前，也包括在大量生產之下維持穩定良率，更是一大重點。

英特爾與三星的先進製程，良率一直有待突破，英特爾因此無法放量，也迫使價格居高不下；三星雖然在垂直整合之下，也能壓下價格，但問題是，良率不好的隱憂，就是供貨不夠穩定。因此台積電的技術領先，並非僅是單純技術突破，而是一種綜合性優勢製造工藝的領先。

關鍵四：獨特的晶圓代工商業模式，令台積電難被取代。

在先進製程領域，英特爾、三星、台積電三強鼎立，不過台積電是唯一只做製造的「單純晶圓代工」，其他兩家都有掛名自家品牌的晶片產品，與其他晶片廠如高通（Qualcomm）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科等是明擺著的競爭關係，要你把產品交給競爭對手的生產，還是會覺得怪怪的吧？反觀台積電，卻是所有品牌商的協力夥伴。

「商業模式，基本上就已經决定很多的事情了。英特爾的技術，從來就沒有不好，只是說，『蘋果與台積電』跟『蘋果與大立光』，有一個基本差異，就是台積電與它的技術競爭者，商業模式是不相同的，」SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸分析，晶圓代工模式的成功，不是只有技術，還有商業模式，以及因為商業模式而主導的整體營運策略，包括內部管理、資源分配，甚至是「專注」帶來的能量。

關鍵五：優勢卡位，順勢解圍「地緣政治與中國廠家」的追進。

分散風險、降低單一夥伴的依賴，是企業穩健運營的基本法則。蘋果近年培養「第二供應商」制衡「第一供應商」已經不是秘密，例如大立光的後頭，有玉晶光、舜宇、瑞聲等第二勢力崛起，再加上2017年起美中關係的矛盾摩擦，慢慢迫使供應鏈因為市場，而分為美國、中國兩大體系，因此近期可見品牌商扶植中國供應鏈，降低或取代台廠持單佔比。台積電會不會也將面臨這等制衡力量？

其實，不敢說蘋果沒這麼計畫，只是近期應該不需要擔心。回歸到台積電目前設下的兩大天險：技術優異、晶圓代工商業模式，讓優勢卡得很緊，近期不易鬆動，尚未出現完全能取代的「第二」。

至少還有三年榮景

關鍵六：設備超前部署，競爭對手很難追進。

最近兩年晶片荒久久不能抒解，因此產業裡流傳一句話「得產能者得天下」，但在部建產能、培養未來競爭力方面，「得設備者得天下」。

台積電在先進製程7奈米以下，得以順利量產，與EUV極紫外光微影技術（Extreme ultraviolet lithography）有很大關係，因此EUV曝光設備成為關鍵設備。

根據CNBC報導，EUV機台現役機種造價成本高達1.5億美元（約41.5億台幣），新一代EUV預計每台要價上看3億美金（約83億台幣），由超過10萬個零件組成，運送不易，需要40個貨櫃或4架飛機輪番運送。

這款設備不僅精密、昂貴、巨重，最麻煩的是「稀有」。

EUV曝光設備目前由荷蘭ASML獨家生產，一年約莫只能生產40台，即便到2023年可能也只是年產量60台不到的規模，所以7奈米以下新產能不易開出之下，台積電已完備的先進製程產能，非常可貴，再加上台積電與ASML合作共進的模式仍然甜蜜，新設備、新產能、新製程等，台積電都站在優先位置。

關鍵七：早投資、早攤提，創造未來的成本優勢。

製造業與服務業不同的「先進者優勢」，在於設備費用攤提是競爭力的一環，早一步投資、就能早一步攤提完成，一旦攤提完成，成本將大幅下降，屆時就算後進者追上技術製程，也能利用成本下降帶來的價格優勢，進行防衛對戰，所以整體來看，三年榮景應該還能期待。

關鍵八：人才軟實力，長期經驗累積，拉高競爭優勢。

台積電員工現有5.6萬人，包含3.8萬名主管、專業人員和助理人員，以及1.8萬名生產線技術人員。晶圓製造仰賴材料、設備之外，更重要的是由人所執行的整套製程經驗，台積電長期專注晶圓代工製造，經驗是創造良率的重要因素。

真正的風險：被迫全球設廠

這樣的台積電，難道沒有風險嗎？

透過精密儀器、繁複製程而不斷升高的成本，能不能持續被客戶與買單，多年來一直是關注風險的焦點。

DIGITIMES Research 分析師陳澤嘉表示，「估算7奈米的晶片開發費用約 3.5億美金，5奈米約5.5億，3奈米則上升到10億，大約是1.5倍的增幅，這還只是晶片開發費用，不包括設備與人力等成本，如果都算進去，兩倍可能還不夠。」

摩根史坦利2022年最新投資報告，也可看見相同隱憂，製程推進的資本支出負擔愈來愈重（如圖），5奈米到2奈米有將近倍數成長，但電晶體成本卻未如以往的明顯下降，毛利率瓶頸可能讓台積電在設備商ASML與主要客戶之間，優勢降低。

此外，不斷微縮、細小化的晶片製造工藝，何時會終結？過去半導體製程在進入90/65奈米之後，業界也曾議論摩爾定律延續的可能性，卻在時任台積電研發副總的林本堅帶領下，演繹以水為媒介的浸潤式微影理論，與設備廠商合作開發出193奈米浸潤式微影機台，使摩爾定律得以持續發展。

Trendforce資深研究副總經理郭祚榮表示，近年在台積電與三星紛紛宣布，2022年量產3奈米製程後，2奈米製程也正處於研發階段，而1奈米及更先進的製程，已合作陸續釋出，「不論是電晶體架構，亦或是材料的轉變與創新開發成果，因此目前仍未看到半導體製程的盡頭。」

不論是技術開發費用、毛利率變化、設備取得的路徑，這些都還是「可見﹐於是可控」的風險，真正麻煩的是被迫全球設廠。

台積電創辦人張忠謀曾表示，以往公司都是因為「全球化、自由貿易」而成長發達，但現在「世界不再是平的」，美國政府要企業在美國本土建立供應鏈，對全世界半導體公司而言，都是挑戰。

盤點目前台積電對外公告的海外建廠計畫，預計三年後美洲、亞洲都備有生產基地，歐洲還是未定數，倘若加上在台灣已有的9座廠房、籌備中的4座新竹寶山、1座高雄廠，台積電在全球晶圓廠數量可能很快突破20座。

「台灣科技產業的特色，一直是『集中』跟『效率』，台積電現在大約只有10％產能分散到其他地方，如果變成產能大部分分散各地，就會很麻煩，」曹世綸表示，分散設廠除了效益和營運成本會比過去高之外，被迫做分散的、沒有效率的事：「就讓原本因為專心而有的優勢，被稀釋掉了。」

台積電南京廠2018年進入量產，接下來有更多海外建廠計畫。台積電官方提供圖／台積電南京廠2018年進入量產，接下來有更多海外建廠計畫。台積電官方提供

總結來說，從製程工藝角度來看，台積電已經進入技術推進、市場買單的正向循環，先前的資本支出也陸續在市場變現，所以在傳統跟正規的競爭狀態下，台積電卡住的優勢位置，很難一時半刻被改變。因此，綜合多種要素，讓台積電與蘋果的依賴關係，和蘋果與其他零組件供應商的關係，很不一般。

所以，現在的大立光、可成，會不會是三年後的台積電？應該是不會，除非競爭對手三星、英特爾有突破性躍進。但未來若是「不傳統」「不正規」的政治力強勢介入，迫使台積電「集中」「效率」的優勢被快速稀釋的話，就很難說了。

（作者／羅之盈 本文出自2021.1.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）