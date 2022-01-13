TOF在消費類電子市場打持久戰 傳今年僅蘋果一個玩家？

集微網消息，在安卓手機陣營的帶動下，曾經被市場「熱炒」的TOF似乎正面臨著尷尬的境地

根據韓國消息稱，三星公司正計劃重新設計在高端智慧型手機上使用相關傳感器鏡頭，並考慮放棄TOF傳感器。換句話來說，三星Galaxy S22系列或將取消搭載TOF鏡頭。

針對目前TOF的市場現狀，一位資深的業內人士向筆者透露，「在手機這一市場，2022年僅蘋果一個玩家配備TOF，其它家都沒有配備TOF的產品。」

該人士認為，TOF在手機市場還將會打持久戰，目前各大手機品牌廠商都在折疊屏上下功夫，而TOF要等AR市場起來其價值才能更好的得以體現。深究其原因，該人士坦言，目前TOF這一市場還缺乏應用，但是從根本上來說，還是由於手機廠商利潤薄導致。

一位業內人士向筆者介紹，蘋果手機有著60%的利潤，小米手機約有6%的利潤，而TOF成本就等於單個中國國產機的利潤了。

由此可見，安卓手機加載TOF後，不僅缺乏應用場景，同時利潤也得不到保障，更重要的是，如今的TOF似乎正被手機品牌廠商所拋棄。

TOF的尲尬境地：消費者不太願意買單

TOF正經歷著從「追捧」到「失寵」的境地。

3D感測技術因蘋果導入iphone X的臉部識別應用而名聲大噪，蘋果採用的是結構光，隨後安卓廠商在TOF上進行了試探。

2018年，OPPO發佈了首款搭載TOF攝像頭的智慧型手機 OPPO R17 Pro、同年12月，vivo發佈了其首部搭載TOF攝像頭的智慧型手機vivo NEX雙屏版；華為發佈了其首部搭載搭載TOF攝像頭的智慧型手機榮耀V20。

進入2019年，安卓廠商紛紛加入TOF攝像頭陣營。

據資料顯示，2019年2月，三星發佈了Galaxy S10 5G，前後分別各搭載一顆TOF鏡頭；LG發佈了LG G8 ThinQ，搭載後置TOF鏡頭聯想發佈了Z6 Pro 5G手機，搭載了後置TOF鏡頭。華為在6月份中端機型nova 5 Pro上也搭載了後置TOF鏡頭。

換句話來說，自從TOF技術誕生以來，它迅速得到大量手機品牌廠商的青睞，也因為此，業界一度認為TOF已成為旗艦機型的標配，並會持續向中低端市場滲透。

但是，實際上，TOF在手機端的發展曲線與預期中完全不同。

2021年曾有韓媒報導稱，三星Galaxy S22系列或將取消搭載TOF鏡頭，當時三星的解釋是從TOF傳感器鏡頭的製造商給出的數據以及綜合品牌發展趨勢看，三星認為消費者似乎對這種鏡頭不感興趣！同時，其認為，TOF鏡頭似乎對高端智慧型手機幫助不大，到目前為止，三星仍對其在手機上的可靠程度持懷疑態度，盡管其可以在增強AR現實和虛擬現實VR中發揮作用。

一位深耕於手機產業鏈的人士與筆者溝通時坦言，帶TOF的高端手機產品並不好賣，也因為此，有的手機品牌廠商曾先後數次砍單，最後留下一堆庫存。

該人士無奈的說到，最後受到損失的還是供應商，而2022年TOF在手機端，僅有蘋果一個玩家，其它手機品牌廠商都沒有帶TOF的新機。

在其看來，TOF在手機這一市場由於缺乏應用，還需要打持久戰。

AR成「救命」稻草？

值得注意的是，不光是TOF備受手機廠商冷落，就連結構光也難逃這一宿命。

一位資深的業內人士與筆者溝通時坦言，帶TOF的機型並沒有多大用處，銷量不佳，因此，各大手機品牌廠商在2022年均沒有帶TOF的機型，不僅如此，帶有結構光的機型也很少。

「2022年3D這一市場確實非常不理想。」另外一位持續深耕於3D攝像頭產業的人士向筆者透露。

換句話來說，3D攝像頭這一市場已遭遇發展瓶頸。

不過，即便如此，有業內人士依然看好這一市場。一位深耕於3D攝像頭產業鏈的人士與筆者溝通時坦言，TOF應用還沒有起來，可能還需要2—3年的時間積累，而若AR市場成熟，那麼TOF的作用就得以體現。

那麼TOF目前的應用情況又如何呢？據筆者了解到，手機是TOF用量最大的終端領域，在非手機領域，TOF基本上都是K級別的量，而掃地機最終量級如何，還得看TOF在掃基機市場的應用效果和成本。

換句話來說，除了手機以外，TOF的應用場景非常有限。

另外一位已從3D市場離職的從業人員表示，TOF需要長期的投入和鋪墊，之前很多從業人員對這一市場抱有投機思維，而由於這種思維方式的存在，進而直接導致缺乏對應用問題的思考。

該人士繼續補充到，其實應該換一種思維方式，因為不是所有的產品都能有手機那麼大的量，其實以門鎖為例，一些歐美公司門禁配置3D產品，單價非常高，而且量也不少。在其看來，未來TOF更多的機會是零散的終端市場。

而由於持續看好3D這一市場，該人士依然堅定的選擇回歸3D攝像頭這一市場。