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影／台積電2021營收再創紀錄 今年Q1季增上看9％
台積電今(13)日召開線上法說會，2021年第4季獲利與EPS續創新高。台積電2021年第4季獲利達1662.3億元、EPS 6.41元。台積電預估今年Q1營收約為166億至172億美元之間，季增上看9%。
台積電Q4毛利率52.7%，創下近4季新高。台積電總裁魏哲家提到，未來毛利率可以長期維持在53%以上。談起2022年展望，魏哲家說，今年的產能仍然吃緊。由於全球對半導體的需求強勁，5G及HPC相關應用成為趨勢，HPC將成為台積電長期的成長動能。魏哲家認為，台積電在特殊及先進製程方面，仍保持領先地位。
法人關心台積電的海外布局，目前台積電已經確定前進美國、日本設廠，未來是否前往歐洲成為法人關注焦點。台積電董事長劉德音說明，目前歐洲設廠一事仍處於非常初期的評估階段。他提到，赴海外設廠需考量各種因素，首要考量還是客戶的需求。
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