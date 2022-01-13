郭董368位發財金幸運兒 名單公布了！

鴻海（2317）創辦人郭台銘臉書今（13）日晚間公告368位發財金幸運兒名單，郭董謝謝大家踴躍參與「福貴永齡 虎虎生風」發財金紅包活動，雖然名額有限，但只要有參與的朋友，相信今年一定都可以虎你發大財！

🏆368份得獎者名單

小編將傳送簡訊通知得獎者（需收到簡訊才算完成得獎，若因電話錯誤無法傳送簡訊，則不再另行通知）

備註：因應個資法最新規定，不公開全名，以保護得獎人隱私，如有疑問以簡訊得獎通知為主。發財金將於2022/01/18 起以「印刷品郵寄」送到。因春節前郵寄品業務量多，敬請耐心等候。若因得獎者收件資訊錯誤造成退件恕不補寄，如有其他問題可私訊小編或E-mail至yonglin@yonglin.org.tw，將有專人協助處理回覆。