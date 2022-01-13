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realme今年將衝刺萬元以上手機市場

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
realme台灣市場商務長鍾湘偉。圖／realme提供
realme台灣市場商務長鍾湘偉。圖／realme提供

新興手機品牌realme不畏疫情，去年全球手機銷量突破6,000萬支，年增150%，躍升全球智慧手機市占第六名；在台灣市場表現也相當亮眼，去年銷售量年增兩成，市占排名穩居台灣第五。realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，今年將衝刺萬元以上價格帶市場，目標在1萬元到2萬元的價格帶銷量進入台灣市場前五名。

realme表示，今年將全力拓展高階市場，在旗艦性能和影像體驗兩大領域加重投入，將70%的研發資源投入創新技術開發。如近期中國市場發表的高階旗艦新機realme GT 2 Pro，即加入150度超廣角鏡頭和全速天線矩陣系統等首發黑科技，未來也將透過創新科技持續挑戰高階市場。

realme推出後，主打年輕族群，產品價格以萬元有找居多數。鍾湘偉指出，為拓展中高階市場，台灣將積極引進GT系列，目標為GT全機款引進，預計每一季都會有GT新機；數字系列也會是重點產品，在2萬元不到的價格，提供越級的影像和充電技術體驗。

realme強調，realme在產品材質選用上，也更往環境永續性發展靠近，2021年11月realme加入生態評級標籤（Eco Rating labelling），為首批加入的手機廠商，關注生產過程所帶來的環境效應，GT 2系列即是realme首項環保之作，背蓋採用生物基環保材料，進而降低化石原料消耗和碳排放量，也和現今Z世代用戶的環保意識產生共鳴，與年輕消費者更加靠近。

搶新年商機，realme今（13）日宣布，攜手遠傳電信（4904）推出 realme 9i，為全台首款搭載高通最新S680 4G處理器機款，也是2022年realme全新數字系列第一款產品，售價6,000元有找，為5,990元。

realme 手機廠 遠傳電信

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