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鼎恒攜手微軟打造雲端聯盟 以團體戰驅動新商機

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
鼎恒(MAYO)與台灣微軟共同號召雲端業者建立雲端新聯盟，圖中為創辦人暨執行長簡士評。圖/鼎恒提供
鼎恒(MAYO)與台灣微軟共同號召雲端業者建立雲端新聯盟，圖中為創辦人暨執行長簡士評。圖/鼎恒提供

鼎恒數位公司（6738）結盟台灣微軟，共同號召雲端業者透過整合資源，發揮跨域綜效，建立雲端新聯盟，透過力量的凝聚，促成更多B2B創新服務，加速整個產業發展。

鼎恒創辦人暨執行長簡士評表示，「雲端真正的價值不僅是單純訂閱費的收入，而是要思考如何透過其特性，不斷發展出更具效益的服務。藉由不同產業互相整合，有機會創造出新商機，彼此營造產業共好共榮，並提供更全面創新的服務給予企業」。

簡士評說，鼎恒一直以來提供企業最新雲端人力資源解決方案幫助企業轉型，他以LINE舉例說明，LINE除被視為通訊軟體之外，也透過大量用戶累積使用者，進一步發展行動支付、銀行、社群、叫車等多元服務的社群生態圈，滿足使用者生活需求。

他指出，鼎恒以Apollo人資系統服務為基礎，提供超過數十萬人次的企業員工使用，長期累積大量使用者，結合STAYFUN員工福利整合平台，使用者可享有電子票券、特約商店優惠、網路投保等服務，並和三井3C購物網合作，透過多方異業合作，滿足員工日常生活所需。

鼎恒期望藉由人資雲端生態圈服務，幫助企業不再只是單純使用數位工具管理人才，而是透過雲端多元應用與跨域整合，開創人力資源管理創新商業模式，拓展B2B2C企業市場(2B)商機及員工使用者(2C)商機。

隨著ESG熱潮，企業永續經營在全球備受重視，人才即是「資產」。近期台灣出現嚴重的缺工、缺才等現象，不論是電子資訊產業對於IT、AI人才大量需求，或是傳統產業尋求數位人才，人才轉型勢必為未來趨勢。

為幫助企業累積人力資本，鼎恒針對大型企業透過Cornerstone人才發展解決方案，藉由數據分析，輔佐企業釐清人才組織發展方向，擬訂接班人才培育計劃及人才布局策略，至今已協助遠雄集團、宏達電（2498）、緯創資（3231）通等企業導入人才發展培訓系統。未來，將整合國內外學習平台資源，透過人才發展培訓系統進行數據化分析，推薦相對應的學習內容，打造MAYO College企業人才培訓資源中心，協助企業達成人才長期永續發展。

鼎恒以良好的營運表現，入榜2019年與2020年Deloitte亞太區高科技高成長500強企業，為亞洲區第46名，台灣第4名，連續三年營收成長率為1,248%。MAYO人資雲端生態圈旗下包括Apollo人資系統、STAYFUN員工福利整合平台、Lasso錄影面試與測評系統、MAYO College、人事薪酬外包服務，及經銷的Cornerstone人才發展解決方案，客戶數在3年內突破1,000家，其中，電子資訊產業與零售業占比將近5成。

近期，鼎恒積極拓展海外事業版圖，去年底與AIA友邦人壽越南正式簽約合作，協助企業進行招募轉型，使其疫情期間招募工作不間斷，持續招攬人才並降低新進人員培訓的時間成本，未來將協助更多產業人資數位轉型。

雲端 生態

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